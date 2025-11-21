به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز جمعه ۳۰ آبان با انجام ۴ بازی پیگیری خواهد شد و ۴ تیم لیگ برتری سپاهان، فجرسپاسی، استقلال و شمس آذر به ترتیب رو در روی حریفان خود می‌روند. روز گذشته (پنجشنبه ۲۹ آبان) سه بازی پیگیری شد که طی آن سه تیم فولاد هرمزگان، نفت و گاز گچساران و سایپا با شکست حریفان خود صعودشان را به مرحله یک هشتم نهایی قطعی کردند.

مس کرمان - سپاهان

تیم‌های فوتبال مس کرمان و سپاهان پس از ۹۱۷ روز بار دیگر به مصاف هم می‌روند. سپاهان در حالی رو در روی حریف کرمانی خود قرار می‌گیرد که محرم نویدکیا ۸ بازیکن خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. مس کرمان در مرحله قبلی موفق شد با یک گل شهداری مریوان را شکست دهد و سپاهان اولین بازی خود در جام حذفی فصل جاری را امروز انجام می‌دهد.

در ۱۰ بازی گذشته رو در روی دو تیم، ۳ پیروزی از آن مس و ۴ پیروزی از آن سپاهان بوده و ۳ بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. آخرین دیدار دو تیم به تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ بر می‌گردد که تیم سپاهان موفق شد با نتیجه ۲ بر یک مس را از پیش رو بردارد و آخرین پیروزی مس مقابل سپاهان هم به سال ۹۱ باز می‌گردد که نارنجی‌پوشان موفق شدند با یک گل سپاهان را شکست دهند.

این بازی از ساعت ۱۴:۳۰ و با قضاوت حسین زمانی در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌شود.

مس شهربابک - فجر سپاسی

تیم فوتبال مس شهربابک که در رده دوم جدول لیگ دسته اول قرار دارد امروز از تیم فجر سپاسی میزبانی خواهد کرد. این دو تیم تاکنون ۶ بار به مصاف هم رفته‌اند که سهم هر تیم یک پیروزی بوده و ۴ بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. مس شهربابک در مرحله گذشته به سختی و در ضربات پنالتی با نتیجه ۷ بر ۶ موفق شد تیم شهر آرکا البرز را از پیش رو بردارد.

این بازی به میزبانی تیم مس شهربابک و با قضاوت حامد سیری از ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.

استقلال - پادیاب خلخال

تیم فوتبال استقلال در حالی امروز از تیم کشت و صنعت پادیاب خلخال میزبانی خواهد کرد که ابتدا ورزشگاه شهدای شهر قدس به عنوان میزبان این بازی معرفی شد اما در فاصله ۴۸ ساعت به شروع این بازی و به دلیل تعمیرات در ورزشگاه شهدای شهر قدس، ورزشگاه تختی میزبان این بازی شد که با نارضایتی ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبی‌ها در نشست خبری پیش از بازی همراه شد و او این موضوع را عجیب خواند.

با توجه به تعداد بالای بازیکنان ملی پوش داخلی و خارجی استقلال در تیم‌های ملی، تنها در تمرین روز گذشته (پنجشنبه ۲۹ آبان) ریکاردو ساپینتو همه بازیکنان خود را در اختیار داشت و انتظار می‌رود که در بازی امروز ترکیب جوان و جدیدی را هواداران استقلال شاهد باشند. تیم پادیاب برای این بازی حدود ۵ روز در تهران اردوی تمرینی داشته و شاگردان مجید باقری نیا امیدوارند که بتوانند در جام حذفی شگفتی ساز شوند. همچنین آخرین تمرین استقلال هم در ورزشگاه تختی انجام شد تا بازیکنان این تیم خود را آماده دیدار با تیم نهم جدول لیگ دسته دوم کنند. این دو تیم تاکنون بازی رو در رو نداشته‌اند و امروز اولین مصاف آنها به حساب می‌آید.

این بازی از ساعت ۱۶:۱۵ و با قضاوت حسین امیدی در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.

شمس آذر - نیروی زمینی

تیم شمس آذر به عنوان چهارمین تیم لیگ برتری امروز از نیروی زمینی در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین میزبانی خواهد کرد. هر دو تیم شرایط خوبی در لیگ برتر و لیگ دسته اول ندارند و امیدوارند که بتوانند در جام حذفی اولین مصاف خود را پیروز شوند. این دو تیم تاکنون سه بار به مصاف هم رفته‌اند که سهم هر تیم یک پیروزی بوده و یک بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

این بازی با قضاوت هادی علی نیافر و از ساعت ۱۶:۱۵ آغاز می‌شود.

نتایج و برنامه‌های دیدارهای جام حذفی در مرحله یک شانزدهم نهایی به شرح زیر است:

* بعثت کرمانشاه صفر - نفت و گاز گچساران یک

* فولاد هرمزگان ۲ - چوکا تالش صفر

* سایپا صفر (۴) - نساجی صفر (۳)

مسابقات جام حذفی ۳۰ آبان

* مس کرمان - سپاهان؛ ساعت: ۱۴:۳۰

* مس شهربابک - فجرسپاسی؛ ساعت: ۱۵:۰۰

* استقلال - پادیاب خلخال؛ ساعت: ۱۶:۱۵

* شمس آذر - نیروی زمینی؛ ساعت: ۱۶:۳۰

مسابقات جام حذفی اول آذر

* گل گهر - شناورسازی قشم؛ ساعت: ۱۳:۳۰

* هوادار - برق شیراز؛ ساعت: ۱۴:۳۰

* مس رفسنجان - داماش گیلان؛ ساعت: ۱۶:۱۵

* چادرملو - ذوب آهن؛ ساعت: ۱۶:۱۵

* پیکان - شهرداری نوشهر؛ ساعت: ۱۶:۱۵

* خیبر - آکادمی کیا؛ ساعت: ۱۶:۳۰

* آلومینیوم - ملوان؛ ساعت: ۱۶:۳۰

* استقلال خوزستان - فولاد؛ ساعت: ۱۸:۳۰