  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

مالک و مدیرعامل پادیاب به کمیته اخلاق احضار شدند

با اعلام کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، مالک و مدیرعامل باشگاه پادیاب به دلیل اظهار نظر پس از دیدار با استقلال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی احضار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعلام کرد مهراب شفقی، مدیرعامل باشگاه کشت و صنعت پادیاب خلخال، و فرزاد پادیاب، مالک این باشگاه، برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به این کمیته دعوت شده‌اند.

بر این اساس، این دو فرد باید در روز شنبه، ۸ آذرماه با حضور در کمیته اخلاق، توضیحات لازم را درخصوص موضوعات مطرح‌شده ارائه کنند.

کمیته اخلاق تأکید کرده است که بررسی تخلفات احتمالی، رفتارهای غیرحرفه‌ای و هرگونه اقدام مغایر با اصول اخلاقی فوتبال، با دقت، بی‌طرفی و بر اساس مقررات جاری انجام خواهد شد.

