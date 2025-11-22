پیروزی گل گهر مقابل شناورسازی/ پیوس و شاگردانش حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال گل‌گهر سیرجان و شناورسازی قشم امروز شنبه اول آذر در چارچوب مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی از ساعت ۱۳:۳۰ و با قضاوت مسعود حقیقی در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان مقابل یکدیگر قرار گرفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود گل‌گهر به پایان رسید.

در این مسابقه که شاگردان مهدی تارتار با کنترل جریان بازی به دنبال ایجاد موقعیت بودند، سرانجام در دقیقه ۵۱ این رضا اسدی بود که با یک ضربه سر دقیق و دیدنی دروازه شناورسازی را گشود و تک‌گل این مسابقه را به نام خود ثبت کرد.

تیم شناورسازی قشم به هدایت فرشاد پیوس تلاش کرد تا در ادامه مسابقه با ایجاد موقعیت روی دروازه گل‌گهر به بازی برگردد، اما برنامه‌های هجومی این تیم ثمری نداشت و در نهایت گل‌گهر با حفظ برتری خود توانست راهی مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی شود.

پس از شمس آذر، سپاهان و استقلال، گل گهر چهارمین تیم لیگ برتری حاضر در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی خواهد بود.