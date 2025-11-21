پادیاب پیروز نیمه اول دیدار با استقلال/ VAR به نفع و علیه آبی ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و پادیاب خلخال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز جمعه ۳۰ آبان و از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت حسین امیدی و در ورزشگاه تختی تهران رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان مجید باقری نیا به پایان رسید.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، محمدرضا آزادی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۳۳- سعید سحرخیزان)، رامین رضائیان، منیر الحدادی، سامان فلاح، علیرضا کوشکی، ابوالفضل جلالی، محمدحسین اسلامی و مهران احمدی

ترکیب پادیاب:

میلاد جعفری، سجاد تقوی (کارت قرمز)، امین کعبی، امیرمحمد لطف پور (کارت زرد)، فریبرز یوسفی، مهران مستأجران، رضا شکری، امیرحسین اسماعیل زاده، سعید طالبی، وحید رحیمی و امیرعطا عباس پور

آدان مانع از گل زودهنگام پادیاب شد

بازیکنان پادیاب خیلی زود اولین حمله را به سمت دروازه استقلال در شروع بازی تدارک دادند و در ثانیه ۱۲ روی غفلت ابوالفضل جلالی، رضا شکری در موقعیت تک به تک با آدان قرار گرفت و به توپ ضربه زد که آدان با واکنش خوب خود مانع از گلزنی او شد.

دومین موقعیت گلزنی پادیاب از دست رفت

بازیکنان پادیاب که بهتر از استقلالی‌ها بودند در دقیقه ۴ باز هم صاحب موقعیت شدند که امیرحسین اسماعیل زاده با شوتی از راه دور دروازه استقلال را تهدید کرد که آدان باز هم با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه شد. البته در این صحنه رامین رضائیان به داور بازی بابت عدم خطا روی مهران احمدی معترض شد.

یوسفی اولین گلزن پادیاب مقابل استقلال

بازیکنان پادیاب که شروع بهتری نسبت به استقلال داشتند به حملات خود ادامه دادند و در دقیقه ۹ و در حالی که توپ در اختیار فریبرز یوسفی قرار گرفت او با شوتی از راه دور موفق شد دروازه آدان را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود تیم میهمان شود. پس از این گل، اتاق VAR صحنه گل را مورد بررسی قرار داد و پس از ۵ دقیقه گل شاگردان مجید باقری نیا را تأیید کرد.

پادیاب خیلی زود ۱۰ نفره شد

در دقیقه ۲۲ و زمانی که توپ روی هوا بود سجاد تقوی با علیرضا کوشکی برخورد کرد که داور پس از بازبینی صحنه با VAR با کارت قرمز تقوی را از زمین اخراج کرد تا پادیابی ها خیلی زود ۱۰ نفره شد.

در دقیقه ۲۸ و در حالی که توپ در اختیار وحید رحیمی مدافع پادیاب بود او با پاسی رو به عقب قصد داشت توپ را به میلاد جعفری دروازه بان تیم خود پاس دهد که نزدیک بود توپ وارد دروازه شود و جعفری به زحمت آن را راهی کرنر کرد.

فرصت گلزنی استقلال از دست رفت

پاس عرضی محمدرضا آزادی در دقیقه ۳۵ روی خط محوطه جریمه به سامان فلاح رسید و او با شوتی محکم دروازه پادیاب را هدف قرار داد، اما امین کعبی با واکنشی به‌موقع توپ را از روی خط برگشت داد و مانع از گلزنی آبی‌ها شد.

VAR پنالتی استقلال را رد کرد

علیرضا کوشکی در دقیقه ۴۳ با نفوذ به محوطه جریمه پادیاب اقدام به ارسال توپ کرد که پس از برخورد به بازیکن پادیاب داور خطای هَند او را اعلام و به سود استقلال پنالتی گرفت. البته حسین امیدی پس از بازبینی صحنه با سیستم VAR تصمیم خود را عوض کرد و دستور به ادامه بازی داد.

جعفری مانع از گلزنی رضائیان شد

در دقیقه ۵+ ۴۵، منیر الحدادی با پاسی در عرض رامین رضائیان را صاحب توپ کرد و در حالی که یکی از بازیکنان پادیاب او را احاطه کرده بود او در بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که میلاد جعفری با واکنشی زیبا مانع از ورود توپ به دروازه شد و در ریباند هم سعید سحرخیزان موفق به ضربه زدن به توپ نشد.