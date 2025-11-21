به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیژنی با اشاره به اینکه هیچ دورهای به اندازه ایام تخفیفهای بزرگ، بستر سوءاستفاده کلاهبرداران نیست، اظهار کرد: مجرمان سایبری با طراحی فروشگاههای اینترنتی جعلی و انتشار لینکهای پرداخت فیشینگ، بهدنبال سرقت اطلاعات بانکی شهروندان هستند. صفحات به ظاهر معتبر، دامهایی کاملاً حرفهای هستند که با کوچکترین بیدقتی، حساب بانکی افراد را خالی میکنند.
این مقام انتظامی افزود: بیشترین پروندههای تشکیلشده در این ایام مربوط به صفحات فروش در شبکههای اجتماعی است؛ صفحاتی که با وعده تخفیفهای ۵۰ تا ۹۰ درصد، کاربران را تحریک به خرید فوری میکنند، این صفحات عمدتاً فاقد هویت مشخص بوده و پس از دریافت وجه، کالا را ارسال نمیکنند یا بلافاصله صفحه را حذف میکنند.
وی ادامه داد: هیچگونه پرداختی در محیط شبکههای اجتماعی امن نیست. مجرمان سایبری با استفاده از درگاههای جعلی، رمز دوم کاربران را سرقت کرده و در مدت بسیار کوتاه حساب آنها را خالی میکنند.
وی اضافه کرد: مشاهده هرگونه لینک ناشناس یا صفحه پرداخت با آدرس غیررسمی باید بلافاصله نشانه خطر تلقی شود.
سرهنگ بیژنی تأکید کرد: در بلکفرایدی (جمعه سیاه) کلاهبرداران از هیجان خرید سوءاستفاده میکنند، هر پیشنهاد غیرمعقول، هر تخفیف اغراقآمیز و هر درخواست برای پرداخت بیعانه، زنگ خطر جدی است.
رئیس پلیس فتا استان بوشهر در پایان اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، علاوه بر ثبت گزارش در سایت پلیس فتا به نشانی میتوانند با شماره فوریتهای سایبری ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.
