به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به بلک‌فرایدی، رویداد خرید بزرگ و محبوب غربی که این روزها در ایران هم طرفدار پیدا کرده، تبلیغات پرزرق‌وبرق و تخفیف‌های اغراق‌آمیز فضای مجازی را پر کرده است. فروشگاه‌ها و صفحات اینترنتی به بهانه این روز، انواع تخفیف‌ها و پیشنهادهای جذاب ارائه می‌کنند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این تخفیف‌های وسوسه‌کننده می‌تواند فرصتی برای کلاهبرداران سایبری باشد.

بلک‌فرایدی هرچند فرصتی برای خرید ارزان است، اما اگر کاربران با احتیاط و آگاهی اقدام نکنند، می‌تواند به یک روز پرخطر برای سرقت اطلاعات و کلاهبرداری تبدیل شود.

در این ایام، کاربران اغلب به دلیل عجله در خرید و وسوسه تخفیف‌های بسیار بالا، به دام صفحات فیشینگ، لینک‌های جعلی و فروشگاه‌های تقلبی می‌افتند.

در همین راستا، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، هشدار داد: یکی از شایع‌ترین کلاهبرداری‌ها در این ایام، فروش کالاهای تقلبی به جای کالای اصلی است.

وی افزود: مجرمان با ایجاد صفحات و فروشگاه‌های ناشناس و ارائه قیمت‌های غیرواقعی، کاربران را فریب می‌دهند و یا کالای بی‌کیفیت ارسال می‌کنند و یا اصلاً محصولی تحویل نمی‌دهند.

همچنین سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، اعلام کرد: بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کسب‌وکار بدون مجوز در فضای مجازی فعال هستند و حجم عمده کلاهبرداری‌ها در اینستاگرام و تلگرام رخ می‌دهد.

وی تأکید کرد: کاربران تنها زمانی پرداخت انجام دهند که کالا را به‌طور کامل رؤیت کرده و از اصالت آن مطمئن شده باشند.