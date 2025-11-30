به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا بیژنی بیان کرد: افراد سودجو با سوءاستفاده از نام و عنوان نهادهای مهم دولتی و سازمانهای خدماترسان با شهروندان تماس گرفته و مدعی میشوند فرد در قرعهکشیهای دولتی برنده شده، واجد شرایط دریافت وام فوری یا تسهیلات حمایتی است یا سهمیههایی مانند سفر عتبات، خودرو یا سوخت برای وی فعال شده است.
رئیس پلیس فتا استان بوشهر با تأکید بر اینکه هیچ نهاد، سازمان یا دستگاه دولتی تحت هیچ شرایطی از طریق شبکههای اجتماعی یا پیامرسانها با شهروندان تماس نمیگیرد، هشدار داد: کلاهبرداران پس از جلب اعتماد کاذب، اقدام به درخواست اطلاعات بانکی، رمز پویا، شماره کارت یا پرداخت کارمزد کرده و در صورت ارائه اطلاعات، در کوتاهترین زمان ممکن برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان انجام میدهند.
سرهنگ بیژنی از شهروندان خواست در صورت دریافت هرگونه تماس مشکوک با عناوینی نظیر «برنده شدید»، «وام فوری»، «سهمیه عتبات» یا «فعالسازی طرح دولتی»، فوراً تماس را قطع کرده و تنها از طریق مبادی رسمی پیگیری کنند.
رئیس پلیس فتا بوشهر تأکید کرد: در صورت قربانی شدن، شهروندان باید در لحظه و حداکثر ظرف یک ساعت اولیه با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل کنند تا امکان پیگیری فوری و جلوگیری از سوءاستفاده فراهم شود.
وی گفت: از عموم شهروندان درخواست میشود، ضمن هوشیاری کامل، از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی و مالی در تماسهای اینترنتی، صوتی و پیامرسانی خودداری کنند.
