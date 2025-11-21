دومین جشنواره «جام رسانه امید» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جام رسانهای امید بزرگترین گردهمایی رسانهای سال به شمار میآید و هدف آن گسترش جریان تولید محتوای خوب، امیدآفرینی و معرفی دستاوردهای ایران اسلامی در قالبهای متنوع رسانهای است.
در این رویداد رسانهای ۲ روزه که با حضور بیش از ۷۰۰ خبرنگار داخلی و ۴۵ فعال رسانهای از ۱۳ کشور آسیایی، اروپایی و آمریکایی به میزبانی تهران برگزار شد و گروهها بهصورت گروههای ۵ تا ۶ نفری یا به صورت انفرادی در قالب ویراستار خبر، گزارشگر، عکاس و فیلمبردار، متخصص هوش مصنوعی، متخصص تولید محتوای غیر متنی، متخصص انتشار محتوا و تدوینگر رقابت پرداختند.
گروه جهادی رسانهای جواد الائمه (ع) از بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر توانست در بخش تولیدات و هوش مصنوعی رتبه دوم را کسب کند.
اعضای تیم گروه جهادی رسانهای عباس نظری، عبدالرضا فقیه، امین فرامرزی، مهدی عبدی نیا و مهدیار فرامرزی بودند.
