استاندار خراسان شمالی: فرمان امام درباره بسیج افق انقلاب را تضمین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح چهارشنبه در مراسم اقتدار بسیجیان در مصلی امام خمینی بجنورد، با اشاره به دوراندیشی امام خمینی (ره) در صدور فرمان تشکیل بسیج، اظهار کرد: در روزی که امام فرمان تشکیل بسیج را صادر کرد، شاید برای خیلی‌ها این پرسش ایجاد شد که فلسفه این دستور چیست، اما نگاه حکیمانه امام و آینده‌نگری ایشان به‌خوبی نشان داد که این تصمیم، افق بلند انقلاب اسلامی را تضمین می‌کند و امروز گذر زمان ثابت کرده است که آن فرمان چقدر کارساز و راهگشا بوده است.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه دشمنی قدرت‌های مستکبر با انقلاب اسلامی امری ذاتی و دائمی است، افزود: روزگاری همه دشمنان در یک سوی میدان بودند و انقلاب اسلامی در سوی دیگر، تحلیلگران پیش‌بینی جنگی کوتاه‌مدت داشتند، اما عنصر شگفت‌انگیزی به نام بسیج را نمی‌شناختند؛ بسیجی که اگر ایستادگی لازم باشد، حاضر است؛ اگر سبقت در میدان عمل لازم باشد، آماده است؛ و اگر عبادت و بندگی باشد، پیشتاز است.

نوری با اشاره به نقش ماندگار بسیجیان گمنام، از جمله شهید ابراهیم هادی گفت: بسیج فرهنگی است که در دل جامعه نیرو می‌پروراند؛ ورزشکار، کارمند، مهندس، دانش‌آموز، روحانی و هر قشری که دل به ولایت سپرده، خود را از این خانواده می‌داند.

وی تأکید کرد: امروز جامعه ما نیازمند جوشش دوباره فرهنگ بسیجی است و مصداق روشن آن فعالیت‌های گروه‌های جهادی در عرصه خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی است و استان خراسان شمالی بیش از پیش به این انرژی مؤثر و توانمند نیاز دارد.

استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید تلاش کنیم روزی که تاریخ ورق می‌خورد، درباره ما بنویسد که ادامه‌دهنده راه شهدا بودیم؛ هرچه داشتیم در مسیر نورانی شهدا و برای تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی به کار گرفتیم و در کمک به دولت‌ها کوتاهی نکردیم.

وی با اشاره به نیاز دولت چهاردهم به همراهی مردم، تصریح کرد: دولت با همراهی مردم می‌تواند کارهای بزرگ انجام دهد.