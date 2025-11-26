امین نامنی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره رسانهای ابوذر امسال با هدف ارتقای کیفیت تولیدات رسانهای، ایجاد رقابت سالم، تقویت انگیزه و خلاقیت و برجستهسازی نقش اثرگذار رسانههای خراسان شمالی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه جشنواره در دو بخش «ویژه» و «موضوعی» برگزار خواهد شد، افزود: این رویداد بستر ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و شناسایی ظرفیتهای رسانهای استان را فراهم میکند.
نامنی محورهای بخش ویژه را شامل نقش رهبری در اقتدار ملی، کنگره ۳ هزار شهید خراسان شمالی، مقاومت ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه، جلوههای همدلی مردم ایران، دستاوردهای نظامی و روایت پیشرفت عنوان کرد.
وی درباره بخش موضوعی گفت: شعار سال، جهاد تبیین، مقابله با آسیبهای اجتماعی، پیوند رسانه با صنعت و تولید، دستاوردهای انقلاب اسلامی، حوزههای اقدام بسیج، امیدآفرینی، سبک زندگی ایرانی–اسلامی، خانواده و فرزندآوری، ایثار و شهادت و مصرف بهینه انرژی از محورهای این بخش است.
مسئول بسیج رسانه خراسان شمالی افزود: گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت، سرمقاله، تیتر، اینفوگرافیک، عکس، گزارش ویدئویی، موشنگرافیک، مستند، پادکست و آثار مبتنی بر هوش مصنوعی از قالبهای قابل پذیرش جشنواره است.
نامنی با اشاره به شرایط شرکتکنندگان گفت: همه رسانههای دارای مجوز میتوانند شرکت کنند و هر شرکتکننده مجاز است در هر بخش حداکثر سه اثر ارسال کند و در بخش عکس نیز ارسال پنج تکعکس امکانپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: آثار باید از اول آبان ۱۴۰۳ تا پایان آبان ۱۴۰۴ منتشر شده باشند. مهلت ارسال آثار ۱ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ است و این زمان تمدید نخواهد شد.
