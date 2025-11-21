رضازاده: ۲ تصادف در میاندوآب و نقده ۱۶ مصدوم برجای گذاشت

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: عصر جمعه، در پی وقوع حادثه ترافیکی بین سه دستگاه خودرو پراید، تیبا و سمند در محور ارومیه به نقده، نزدیکی پلیس راه محمدیار، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: در این حادثه ۹ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام ارزیابی و اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، ۵ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۴ نفر نیز در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند. این حادثه فاقد مورد فوتی بود.

رضازاده افزود: کارشناسان حاضر در صحنه با انجام اقدامات سریع، کنترل صحنه، تثبیت مصدومان و مدیریت ترافیک، نقش مهمی در جلوگیری از بروز شرایط پرخطرتر ایفا کردند.

وی گفت: اورژانس آذربایجان‌غربی بار دیگر به رانندگان توصیه می‌کند با رعایت سرعت مطمئنه، توجه مستمر به جلو و پرهیز از سبقت‌های ناایمن، از بروز حوادث جاده‌ای پیشگیری کنند.

۷ مصدوم در تصادف سه‌جانبه پیکان‌وانت، جک و پژو ۴۰۵ در میاندوآب

رضازاده در ادامه اعلام کرد: عصر جمعه در حادثه دیگری بر اثر برخورد یک دستگاه پیکان‌وانت، یک دستگاه خودروی جک و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در میاندوآب، سه‌راهی بکتاش، ۷ نفر دچار آسیب‌دیدگی شدند.

رضازاده گفت: یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و ۴ مصدوم پس از اقدامات اولیه برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند؛ همچنین ۳ مصدوم دیگر در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت رعایت فاصله طولی و پرهیز از حرکات ناگهانی در جاده‌های فرعی، از رانندگان خواست در شرایط پرتردد این ایام با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.