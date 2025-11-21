شهرداری بندرعباس ششمین هفته را هم بدون پیروزی پشت گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه دیدار شهرداری بندرعباس و شاهین بندرعامری در چارچوب هفته ششم لیگ دسته دوم فوتبال کشور در ورزشگاه خلیج فارس برگزار شد و دو تیم پس از ۹۰ دقیقه تلاش به تساوی بدون گل رضایت دادند.

شاگردان نادر غلبه‌بانی که پیش از این دیدار در رده دوازدهم گروه دوم قرار داشتند با این تساوی چهارمین امتیاز خود را کسب کرده و تنها یک پله در جدول صعود کردند.



در فصل جاری شهرداری بندرعباس هنوز طعم پیروزی را نچشیده و یکی از ضعیف‌ترین شروع‌های خود در سال‌های اخیر را تجربه می‌کند.

این نتایج سبب نارضایتی هواداران شده و به گفته برخی تماشاگران نبود پیگیری جدی از سوی مسئولان باشگاه بر نگرانی‌ها افزوده است.



نماینده فوتبال هرمزگان اکنون برای خروج از شرایط بحرانی و بازگشت به مسیر رقابت نیازمند بازنگری در برنامه‌های فنی و مدیریتی و اتخاذ تصمیمات فوری به نظر می‌رسد.