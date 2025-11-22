«فروشکست»و«آن روی سگش»؛نمایندگان اصفهان درجشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شامگاه جمعه، ۳۰ آبان، تالار فرشچیان اصفهان میزبان اختتامیه باشکوه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان بود؛ رویدادی که نه‌تنها نمادی از پویایی صحنه نمایش در نصف‌جهان به شمار می‌رفت بلکه نماد عزم مدیران استان برای احیای تئاتر اصفهان به جایگاه استراتژیک‌تری در عرصه هنرهای نمایشی کشور شد.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در سخنان افتتاح این مراسم بار دیگر بر چشم‌انداز بلندپروازانه خود تأکید کرد: با همت و تلاش‌های مشترک، باید تئاتر اصفهان به حیات و بالندگی مجدد برسد و در نهایت به‌عنوان پایتخت تئاتر ایران شناخته شود.

وی افزود: اصفهان، شهری با سابقه تاریخی غنی و پیشینه فرهنگی عمیق، اکنون باید ظرفیت میراث نمایشی خود را به‌عنوان یک میراث فرهنگی مهم ارزیابی و آن را برای عرضه به جهان آماده کند.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های هنری در استان یک ضرورت فراتر از شعار است: سالن‌های نمایش باید نوسازی شوند، امکانات اجرایی ارتقا یابند و به شهرستان‌ها توجه بیشتری مبذول شود. به گفته او، نباید فقط به هسته مرکزی شهری اهمیت داد، بلکه باید به مناطق محروم‌تر نیز فرصت‌های نمایشی بخشیده شود.

استاندار اصفهان تجربه شخصی خود را نیز یادآور شد؛ زمانی که شهردار اصفهان بود، به روش‌هایی مشابه با شهر یزد نگاه کرده بود، شهری که در آن گروه‌های هنری حتی در خیابان‌ها و پارک‌ها اجرا داشتند و مردم مشتاقانه استقبال می‌کردند.

وی تأکید کرد: این تجربه می‌تواند برای اصفهان نیز الگویی شود. هدف نهایی، به گفته جمالی‌نژاد، این است که آثار نمایشی اصفهانی به جشنواره‌های معتبر کشوری و جهانی راه یابند، از هنرمندان جوان حمایت شود، کارگاه‌های آموزشی برگزار گردد و همکاری با پیشکسوتان تئاتر افزایش یابد.

جمالی نژاد با اشاره به اهمیت فضای عمومی گفت که باید فضاهایی هنری در بافت‌های کمتر برخوردار شهر ایجاد کرد و هنرمندان در تمامی لایه‌های جامعه دیده شوند.

تشکیل شورای نمایشی و نگاه راهبردی به تئاتر استانی

در ادامه مراسم، مهدی سیدین‌نیا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با زبانی امیدوارانه و راهبردی، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های نمایشی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: اداره کل ارشاد استان با تشکیل یک شورای جدید، قصد دارد نمایندگان هنرمندان، پیشکسوتان و جوانان را گرد هم آورد تا تصمیم‌گیری درباره روند تولید و اجرای نمایش‌ها در سطح استان به شکلی مشارکتی انجام شود.

سیدین‌نیا تأکید کرد: این شورا قصد دارد نه‌فقط در مرکز شهر بلکه در دورافتاده‌ترین نقاط استان نیز حضور داشته باشد؛ به‌طوری که گروه‌های نمایشی شهرستانی نیز بتوانند از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای در راه است تا جزئیات این حمایت‌ها به‌صورت شفاف برای جامعه هنری تئاتر تشریح شود و همه طرفین از هنرمندان گرفته تا نهادهای اجرایی بتوانند آن را پیگیری کنند.

مدیرکل ارشاد استان بیان کرد: یکی از اهداف مهم این اقدام آن است که نمایش‌های موفق استان اصفهان در دیگر نقاط ایران نیز اجرا شوند و بدین ترتیب تبادل تجربیات فرهنگی و هنری میان استان‌ها گسترش یابد.

وی با لحنی صمیمی گفت: که به‌عنوان عضوی از بدنه هنری، از همه هنرمندان می‌خواهد برای تقویت تئاتر شهرستان‌ها همکاری کنند تا فرصت اجرای آثار نمایشی در شهرهای مختلف فراهم شود.

از دید او، هویت ایرانی و اسلامی نمایش نقش محوری دارد. وی تأکید کرد: زبان فارسی، فرهنگ بومی و هویت دینی باید در محتوای آثار حفظ و تقویت شود، و سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه صورت گیرد. او همچنین با اشاره به قدرت تأثیر هنر بر جامعه افزود که هنرمندان نمایشی می‌توانند به‌عنوان کسانی که همیشه یک قدم جلوتر از جامعه‌اند، مسیر افکار عمومی را شکل دهند و مردم را به سمت فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی هدایت نمایند.

سیدین‌نیا از هیئت داوران جشنواره و از تمامی هنرمندان، پیشکسوتان و مدیران اجرایی تشکر کرد.

وی تأکید کرد: اداره کل ارشاد اصفهان به حمایت از تولید و اجرای آثار نمایشی ادامه خواهد داد تا تئاتر استان بیش از پیش شکوفا شود و نقش تأثیرگذار خود را در جامعه ایفا کند.

معرفی برگزیدگان و فراخوان به جشنواره‌های ملی

در بخش پایانی اختتامیه، چهره‌هایی از جامعه تئاتر اصفهان به عنوان نمایندگان استانی برای حضور در عرصه ملی معرفی شدند. دو اثر نمایشی برتر

این دوره که به عنوان نماینده اصفهان به جشنواره تئاتر فجر راه یافته‌اند، عبارت‌اند از:

«فروشکست» به کارگردانی افراجبار زارع

«آن روی سگش» به کارگردانی حسن محمدی فراهانی

این انتخاب از سوی هیئت داوران جشنواره صورت گرفت و در مراسم اختتامیه با تقدیر ویژه همراه بود. استاندار و مدیرکل ارشاد با اشاره به این معرفی، بر اهمیت گسترش حضور هنرمندان اصفهانی در رویدادهای ملی تأکید کردند.

فخر موسوی، دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که در مراسم حضور داشت، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری موفق جشنواره اصفهان، درباره چالش‌های اقتصادی کشور سخن گفت.

وی اظهار کرد: باوجود محدودیت‌های مالی و زمانی، تمام تلاش شده است که هیج یک از بخش‌های جشنواره فجر حذف نشوند و همه بخش‌ها با کیفیت مناسبی برگزار گردند.

موسوی افزود: امسال بخش‌هایی چون رادیو تئاتر، پژوهش تئاتر، نمایشنامه‌نویسی، تئاتر خیابانی و بخش‌های گرافیکی مانند پوستر و عکس در جشنواره حضور دارند؛ موضوعی که به گفته او نشان‌دهنده همت هنرمندان و مدیران اجرایی است.

دبیر جشنواره فجر خبر داد که آثار بین‌المللی از بیش از ۶۰ کشور (از جمله یونان، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، برزیل و گرجستان) برای حضور در این رویداد ارسال شده‌اند و کیفیت آثار به‌دقت بررسی شده است تا بهترین‌ها به رقابت راه یابند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری بخشی از جشنواره فجر ۴۴ در استان کرمان توضیح داد: افتتاحیه این دوره در کرمان برگزار خواهد شد و پنج بخش مانند رادیو تئاتر، پژوهش و نمایشنامه‌نویسی نیز در این استان به اجرا در می‌آیند.

فخر موسوی در سخنان خود به تأثیر پیشکسوتان تئاتر نیز پرداخت و یاد و خاطره استادانی چون ابراهیم کریمی و حسین مسافرآستانه را گرامی داشت. وی تصریح کرد که بدون زحمات این چهره‌ها، تئاتر کشور چنین جایگاهی نمی‌داشت و باید همواره قدر آنان را دانست.

در پایان، موسوی از تمامی دست‌اندرکاران اصفهانی و هنرمندان شرکت‌کننده تشکر کرد و بر این نکته پافشاری نمود که مسیر تئاتر ایران با پشتکار و همکاری جمعی هنرمندان، مدیران و نهادهای فرهنگی می‌تواند به ارتقای کیفیت و نفوذ هنرنمایش منجر شود.

وی تأکید کرد: جشنواره تئاتر اصفهان الگویی از توانمندی و ظرفیت نمایشی استان است و باید آن را به عنوان نقطه امید برای آینده تئاتر کشور دید.

مواردی که باید بیشتر به آن توجه کرد

اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان اصفهان، فراتر از یک مراسم پایانی، فرصتی بود برای بازتعریف نقش این جشنواره در مسیر توسعه فرهنگی و هنری استان. با تاکید استاندار بر بالندگی تئاتر و چشم‌اندازی برای تبدیل اصفهان به «پایتخت تئاتر ایران»، تشکیل شورای نمایشی استانی توسط اداره ارشاد، و معرفی دو اثر نمایشی برای شرکت در جشنواره تئاتر فجر، این رویداد به نقطه عطفی در تعامل بین هنرمندان و مدیران فرهنگی تبدیل شد.

تجلیل از «فروشکست» و «آن روی سگش» به‌عنوان نمایندگان اصفهان در سطح ملی، نمادی از اعتماد به هنرمندان محلی و نگاه بلندمدت به آینده تئاتر در استان بود. همچنین حضور دبیر جشنواره فجر و سخنان وی درباره چالش‌ها و چشم‌انداز همکاری فرهنگی میان استان‌ها، اهمیت این جشنواره را در نقشه تئاتری کشور برجسته‌تر کرد.

در پایان، لازم است تأکید شود که موفقیت چنین رویدادهایی منوط به استمرار حمایت‌های مالی، لجستیکی و زیرساختی است؛ از این‌رو، مسئولان هنری و سیاسی استان باید این گفتمان هم‌افزا را حفظ کنند تا تئاتر اصفهان نه فقط در ساختار فصلی جشنواره، بلکه به‌صورت دائم و پایدار، ارتقا یابد و ظرفیت‌های بالقوه خود را به فعلیت برساند.