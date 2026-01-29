معابر خلوت پایتخت در پایان هفته؛ توصیه پلیس راه به شهروندان 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت تردد در معابر بدون ترافیک پنجشنبه‌های پایتخت، گفت: وضعیت تردد خودرو ها در صبح روز پنج شنبه، در معابر و بزرگراه‌های تهران در حالت عادی و بدون ترافیک است و اما از عصر گاه شاهد حجم ترافیک در برخی از خیابان‌های پایتخت خواهیم بود.

وی افزود: سرعت زیاد و شتاب زدگی در رانندگی احتمال وقوع سوانح و به دنبال آن صدمات و تلفات ناشی از تصادفات را افزایش می دهد پس لازم است همواره با سرعت مطمئنه رانندگی کنید تا بتوانید در شرایط خطر، از وقوع حادثه جلوگیری کنید.

شریفی در ادامه بیان داشت: طبق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در صورتی که فرد با سرعت بیش از حد مجاز، رانندگی نماید مشمول اعمال قانون شده در نتیجه نمره منفی نیز برای وی منظور می‌شود این اعمال قانون برای جلوگیری از بروز سوانح رانندگی می‌باشد چرا که سرعت زیاد خطر آفرین است ‌و احتمال وقوع حوادث و تصادفات را در رانندگی افزایش داده، ایمنی خود و دیگران حین رانندگی به خطر می افتد.