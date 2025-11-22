  1. ورزش
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

کاروان ورزش ایران  با قهرمانی میثم قبشه دزفولی طلایی شد 

میثم قبشه دزفولی با قهرمانی در وزن ۸۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان، اولین مدال طلا و دهمین مدال کاروان ایران در این بازی ها را به نام خود ثبت کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، فینال مبارزات وزن ۸۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (شنبه اول آذر) در توکیو و میان میثم قبشه دزفولی و کشتی گیری از ارمنستان برگزار شد.

در این مبارزه، میثم قبشه دزفولی با نتیجه ۱۰ بر ۲ حریف ارمنستانی خود را شکست داد و به عنوان قهرمانی و مدال طلا وزن ۸۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی دست یافت.

میثم قبشه دزفولی در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم ۹ بر صفر حریفی از روسیه را شکست سپس در مبارزه با نماینده اوکراین به برتری ۷ بر یک دست یافت و راهی مبارزه پایانی شد.

مدال طلا میثم قبشه دزفولی، اولین مدال طلا و دهمین مدال کاروان «عاشقان ایران» در بازی های المپیک ناشنوایان به حساب می آید.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی های المپیک ناشنوایان به این شرح هستند:

مدال طلا
۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

مدال نقره
۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

مدال برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم)
۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم)
۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم)
۴- تیم ملی جودو
۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)
۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)
۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

