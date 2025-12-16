به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دیمیتری پولیانسکی معاون نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع فلسطین امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: توافق آتش‌بس در غزه هیچ تسکینی بر رنج‌های فلسطینی ها به ارمغان نیاورده است.

معاون نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل اضافه کرد: از اواخر سپتامبر، بیش از ۴۰ فلسطینی توسط نیروهای امنیتی اسرائیل و شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری و شرق اورشلیم (بیت المقدس) کشته و ۸۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. تخریب نظام مند تأسیسات آنروا و کشتن کارکنان آن نباید بدون مجازات باقی بماند.

دیمیتری پولیانسکی در ادامه افزود: ما بر اهمیت فعالیت مداوم و بدون وقفه آنروا به عنوان تنها منبع حمایت مستقیم و جامع از فلسطینیان تأکید می‌کنیم. ما از میانجیگران می‌خواهیم تا یک راه حل جامع از طریق مذاکره برای خروج نیروهای اسرائیلی از غزه پیدا کنند.

این مقام روسیه سپس خاطر نشان کرد: ما پیوسته خواستار آتش‌بس فوری، بدون قید و شرط و جامع، با تضمین دسترسی کامل و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه بوده‌ایم.