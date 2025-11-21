به گزارش خبرگزاری مهر، «طارق متری» معاون نخست وزیر لبنان در سفر رسمی به دمشق با ابومحمد جولانی رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه دیدار کرد.

بنا به اعلام خبرگزاری ملی لبنان، معاون نخست وزیر این کشور در جریان این سفر، مجموعه‌ای از نشست‌ها را با مقامات رژیم جولانی از جمله «اسعد الشیبانی» وزیر خارجه و «مظهر الویس» وزیر دادگستری سوریه برگزار کرد و در این نشست‌ها پرونده‌های مشترک، از جمله موضوع بازداشت شدگان، مفقودان و مرزها مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدارها همچنین بر اهمیت ادامه هماهنگی و توسعه روابط در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، قضائی و اقتصادی تاکید شد.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده است که «این سفر در چارچوب اهتمام مشترک دو کشور برای تقویت گفت‌وگو و ارتباط و تاکید بر اراده طرفین به منظور ارتقای روابط دوجانبه به سطحی بهتر صورت گرفت.»