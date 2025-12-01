ادکلن اهدایی ترامپ، چهره تروریستی جولانی را پاک نمی کند!

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: «میس الکریدی» عضو انجمن بین‌المللی کارشناسان سیاسی در گفتگوی اختصاصی با مهر درباره شخصیت و رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا گفت: تعامل ترامپ با جهان براساس اصل دیکتاتوری است.

وی دراین‌باره افزود: او در پی پادشاهی بر آمریکا و توسعه نفوذ خود با ثروت و کشتار است.

به گفته الکریدی «ایالات متحده بر اساس اصل سلطه و تصاحب ثروت ملت‌ها با جهان تعامل می‌کند.»

این کارشناس سیاسی با بیان اینکه «ترامپ سرانجام در درون شخصیت دیکتاتورمابانه خود حذف می‌شود.» افزود: مردم آمریکا اکنون به خوبی دریافته‌اند که او مسئول راه اندازی جنگ و کشتار است و ماشین جنگی او تلاش می‌کند تا جهان را تحت سلطه خود درآورد.

الکریدی همچنین گفت: ترامپ ژست صلح می‌گیرد و با سیاست جدید خود با عنوان تله مذاکرات تلاش می‌کند تا رقیب خود را نابود کند. او دچار جنون قدرت و خودشیفتگی و بیماری روانی است که گمان می‌کرد مستحق دریافت جایزه صلح نوبل هم هست.

وی افزود: دیدار ترامپ با جولانی که آمریکا برای سر او ۵ میلیون دلار جایزه گذاشته بود نشان می‌دهد که آمریکا و اسرائیل به دنبال سفید شویی تررویستی هستند که خود آنان عامل ایجاد آن بودند.

اشاره «میس الکریدی» به دیدار ترامپ و محمد الجولانی، رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه در اواسط آبان ماه در کاخ سفید است؛ سفر جولانی به آمریکا و دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا یکی از عجیب‌ترین خبرهای عرصه بین‌المل در ماه‌های گذشته بود؛ چرا که جولانی تا پیش از این در فهرست تروریستی آمریکا بود، اما الان جولانی در سفری رسمی در کاخ سفید با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار می‌کند.

ترامپ در این دیدار به رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه عطر هدیه داد و همزمان خودش سریع آن عطر را باز کرد و برای او زد و سپس از او پرسید که آیا تنها یک زن دارد یا بیشتر؟ بسیاری از کاربران با دیدن این ویدئو رفتار ترامپ را تحقیری بزرگ برای جولانی و سوریه توصیف کردند.