مدال برنز پومسه میکس نیز برای تیم ایران قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه رقابت‌های پومسه بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو تیم میکس پومسه ایران متشکل از مریم خدابنده و مرتضی رضا صفت نیز با درخشش در مرحله یک چهارم نهایی توانستند با کسب امتیاز ۸.۲۸۳ مدال برنز خود را قطعی کنند.



رقابت‌های پومسه میکس صبح امروز در سالن ناکانا سیتی توکیو پیگیری شد و تیم ایران پس از اجرای بدون خطا و هماهنگی قابل‌توجه موفق شد از سد رقبای خود عبور کند و جایگاه خود را در جمع مدال‌آوران تثبیت کند.



پیش از این نیز هر دو ورزشکار در بخش انفرادی پومسه دختران و پسران موفق به قطعی کردن مدال برنز شده بودند و با موفقیت امروز در بخش میکس تعداد مدال‌های پومسه ایران در این دوره از رقابت‌ها افزایش یافت.



هدایت تیم پسران برعهده مهدی صمدیان‌تبار و مربیگری تیم دختران برعهده فاطمه اسدپور است.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.