۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

دوره‌ پیش‌دبستانی مبنای آموزش در دوره‌های تحصیلی بعدی است

شهرکرد - مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اهمیت دوره پیش‌دبستانی و کودکستان‌ها را یادآور شد و گفت: دوره‌ پیش‌دبستانی مبنای آموزش در دوره‌های بعدی تحصیلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی پیش از ظهر شنبه در آیین «جشن غنچه‌ها» ویژه نوآموزان پیش‌دبستانی که هم‌زمان با سراسر استان و کشور در پیش‌دبستانی امید شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه بهترین فعالیت در جمع کودکان، بازی و تماشای عالم کودکانه آنهاست که لذت‌بخش است، اظهار کرد: مدارس غیرانتفاعی از بازوان اصلی حوزه تعلیم و تربیت هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش با ذکر اینکه نگاه مدیران و متولیان مدارس غیرانتفاعی صرفاً کسب درآمد نیست، ادامه داد: نگاه ما این است که مدارس چه دولتی و چه غیرانتفاعی باید بتوانند در کنار هم مقوله تعلیم و تربیت را به پیش ببرند که از زحمات همه زحمت‌کشان این عرصه قدردانی می‌کنم.

خدادادی اهمیت دوره پیش‌دبستانی و کودکستان‌ها را یادآور شد و گفت: این دوره جایگاه حساس‌تری نسبت به سایر دوره‌های مدرسه دارد لذا برای آموزش و پرورش حائز اهمیت است.

وی با تأکید بر اینکه دوره‌ پیش‌دبستانی مبنای آموزش در دوره‌های بعدی تحصیلی است، ادامه داد: اگر در دوره پیش‌دبستانی یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای نوآموزان داشته باشیم، بسیاری از مشکلات آموزش در دوره‌های بعدی نیز قابل خواهد بود.

آغاز به کار سازمان تعلیم و تربیت ذیل وزارت آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در دولت چهارم این اهمیت بیش از پیش احساس و در این راستا سازمان ملی تعلیم و تربیت ذیل وزارتخانه آموزش و پرورش ایجاد شد که اقدامی خردمندانه و کاملاً هوشمندانه بوده است.

خدادادی افزود: در استان چهارمحال و بختیاری نیز ساختار اداری این سازمان شکل گرفته و خوشبختانه به خوبی رو به جلو می‌رود.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: باور داریم اگر در ساختار جدید آموزش و پرورش خاصه در حوزه تعلیم و تربیت به خوبی کار کنیم و برنامه‌ها را بر اساس اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به پیش ببریم، قطعاً شاهد روزهای بسیار خوبی در عرصه تعلیم و تربیت دانش‌آموزان و آینده‌سازان خواهیم بود.

