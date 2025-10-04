به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی پیش از ظهر شنبه در آیین «جشن غنچهها» ویژه نوآموزان پیشدبستانی که همزمان با سراسر استان و کشور در پیشدبستانی امید شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه بهترین فعالیت در جمع کودکان، بازی و تماشای عالم کودکانه آنهاست که لذتبخش است، اظهار کرد: مدارس غیرانتفاعی از بازوان اصلی حوزه تعلیم و تربیت هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش با ذکر اینکه نگاه مدیران و متولیان مدارس غیرانتفاعی صرفاً کسب درآمد نیست، ادامه داد: نگاه ما این است که مدارس چه دولتی و چه غیرانتفاعی باید بتوانند در کنار هم مقوله تعلیم و تربیت را به پیش ببرند که از زحمات همه زحمتکشان این عرصه قدردانی میکنم.
خدادادی اهمیت دوره پیشدبستانی و کودکستانها را یادآور شد و گفت: این دوره جایگاه حساستری نسبت به سایر دورههای مدرسه دارد لذا برای آموزش و پرورش حائز اهمیت است.
وی با تأکید بر اینکه دوره پیشدبستانی مبنای آموزش در دورههای بعدی تحصیلی است، ادامه داد: اگر در دوره پیشدبستانی یک برنامهریزی دقیق و منسجم برای نوآموزان داشته باشیم، بسیاری از مشکلات آموزش در دورههای بعدی نیز قابل خواهد بود.
آغاز به کار سازمان تعلیم و تربیت ذیل وزارت آموزش و پرورش
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در دولت چهارم این اهمیت بیش از پیش احساس و در این راستا سازمان ملی تعلیم و تربیت ذیل وزارتخانه آموزش و پرورش ایجاد شد که اقدامی خردمندانه و کاملاً هوشمندانه بوده است.
خدادادی افزود: در استان چهارمحال و بختیاری نیز ساختار اداری این سازمان شکل گرفته و خوشبختانه به خوبی رو به جلو میرود.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: باور داریم اگر در ساختار جدید آموزش و پرورش خاصه در حوزه تعلیم و تربیت به خوبی کار کنیم و برنامهها را بر اساس اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به پیش ببریم، قطعاً شاهد روزهای بسیار خوبی در عرصه تعلیم و تربیت دانشآموزان و آیندهسازان خواهیم بود.
