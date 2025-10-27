افزایش نظارت بر محتوای آموزشی مهدهای کودک در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیخ‌الاسلام در پانزدهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و نظارت تعلیم و تربیت کودک با اشاره به مسیر شفاف تعیین شهریه کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی، گفت: در حالی که در سنوات گذشته فرآیند ابلاغیه شهریه تا اسفند ماه طول می‌کشید، در سال جاری این فرآیند از خردادماه آغاز شد و مراکز می‌توانستند تا پیش از آغاز سال تربیتی-یادگیری شهریه خود را دریافت کنند.

وی افزود: فرآیند شهریه به حدی شفاف است که اگر مؤسس همکاری لازم را انجام دهد و کارشناس رسمی دادگستری نیز در قیمت‌گذاری منصفانه عمل کند، رضایت هر دو طرف خانواده و مؤسس جلب خواهد شد.

شیخ‌الاسلام رعایت حقوق مربیان را یکی از ملاحظات اصلی در تعیین شهریه عنوان کرد و ادامه داد: امیدواریم در این مسیر، حقوق مربیان به عنوان مهمترین عنصر ساحت تعلیم و تربیت نوآموزان به تمام پرداخت شود؛ البته در این زمینه رؤسای ادارات تعلیم و تربیت کودک استان‌ها نیز وظیفه دارند به صورت جدی بر عملکرد کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی نظارت کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و شخص رئیس جمهور به مسئله محتوای آموزشی، نظارت بر بسته‌های تربیت-یادگیری را یکی از اقدامات بزرگ سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در دور جدید دانست و خاطرنشان کرد: در روند قبلی، چالش‌های بسیاری وجود داشت که فرصت را برای نگاه صرف اقتصادی و سودجویی فراهم می‌کرد، اما سازمان برای جلوگیری از هر چالشی در ابتدا ذیل معاونت تربیت کودک و توانمندسازی خانواده، کمیته تخصصی و سپس هیئت داوران را با حضور متخصصان عرصۀ تعلیم و تربیت کودک در سراسر کشور تشکیل داد و بعد از اعلام فراخوان سراسری به همه فعالان، فرایند داوری را در یک محیط کاملاً تخصصی و حرفه‌ای آغاز کرد و در نهایت این مسیر شفاف منجر به معرفی و اعلام رسمی بسته‌های تربیت-یادگیری تأییدشده توسط سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک شد.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک یادآور شد: گام بعدی، نظارت جدی بر عملکرد کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی در موضوع محتوای آموزشی است؛ به نحوی که هیچ محتوایی به جز بسته‌های تربیت-یادگیری تأیید شده توسط سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نباید مورد استفاده قرار بگیرد؛ چراکه داوری با شاخص‌های کاملاً علمی، تخصصی و حتی گفتمانی و فرهنگی انجام شد تا در نهایت این بسته‌ها مبتنی بر هویت ایرانی-اسلامی و با پشتوانه علمی و تجربی ارزیابی، انتخاب و معرفی شوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: در این مسیر بسیار پیچیده، تعارض منافع‌ها و سنگ‌اندازی‌های بسیاری صورت گرفت و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با چالش‌های متعددی مواجه شد، ولی خوشبختانه نتیجه کار مطلوب بود.

شیخ‌الاسلام دقت، تخصص، جسارت و شجاعت را از مهمترین پیش‌نیازهای شورای برنامه‌ریزی و نظارت تعلیم و تربیت کودک برای اثرگذاری مطلوب در این زیست‌بوم دانست و تصریح کرد: ادارات تعلیم و تربیت کودک استانی نیز موظف شده‌اند این جلسات را در بُرش استانی به صورت ماهانه برگزار کنند تا ضمن جلوگیری از بروز تخلفات و نگاه صرف اقتصادی به عرصه تعلیم و تربیت کودک، مسیر را برای بالندگی بیشتر و بهبود کمی و کیفی دوره پیش‌دبستانی فراهم کنند.

این نشست با حضور علی فرهادی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، معاونان سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و نمایندگان سازمان‌ها و معاونت‌های زیرمجموعه آموزش و پرورش برگزار شد.