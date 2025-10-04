به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر عصر امروز شنبه در جشن استانی «غنچه‌ها» که به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: ۷۵ هزار نوآموز خوزستانی سال تحصیلی جدید را در فضایی شاد و پرنشاط، در یک‌هزار و ۸۴۵ کودکستان دارای مجوز آغاز کردند.

وی با تأکید بر اهمیت گذراندن دوره پیش‌دبستانی گفت: این دوره یکی از حساس‌ترین مراحل رشد کودک است و باید ضرورت و اهمیت آن برای خانواده‌ها نهادینه شود چرا که پیش‌دبستانی، مرحله شکوفایی و آماده‌سازی کودک برای ورود به نظام آموزشی رسمی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان افزود: کودکان گنج‌های گران‌بهایی هستند که به دست مجموعه تعلیم و تربیت سپرده می‌شوند و باید تمام تلاش‌ها برای رشد همه‌جانبه و پرورش متعادل آنان انجام شود.

علی‌فر در ادامه گفت: باید بهترین محتواهای آموزشی و تربیتی در اختیار نوآموزان قرار گیرد تا پایه‌ای قوی برای آموزش در مقاطع بعدی شکل گیرد. هدف آموزش‌وپرورش خوزستان جذب ۱۰۰ درصدی نوآموزان پیش‌دبستانی و نهادینه‌سازی فرهنگ تعلیم و تربیت از سنین پایین است.

وی بیان کرد: از سال ۱۴۰۰، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در وزارت آموزش‌وپرورش ایجاد شده که به‌صورت تخصصی به رشد، پرورش و آموزش کودکان می‌پردازد؛ این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه وزارتخانه به دوران کودکی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان تصریح کرد: در استان دو نوع کودکستان شامل کودکستان‌های مستقل و ضمیمه فعالیت دارند که عمدتاً توسط بخش خصوصی و غیردولتی اداره می‌شوند. نوآموزان در دو دوره در پیش‌دبستانی آموزش می‌بینند تا آمادگی کامل برای ورود به دبستان را کسب کنند.