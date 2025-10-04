  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

علی‌فر: سال تحصیلی برای ۷۵ هزار نوآموز خوزستانی آغاز شد

علی‌فر: سال تحصیلی برای ۷۵ هزار نوآموز خوزستانی آغاز شد

اهواز - مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان گفت: ۷۵ هزار نوآموز خوزستانی در یک هزار و ۸۴۵ کودکستان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر عصر امروز شنبه در جشن استانی «غنچه‌ها» که به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: ۷۵ هزار نوآموز خوزستانی سال تحصیلی جدید را در فضایی شاد و پرنشاط، در یک‌هزار و ۸۴۵ کودکستان دارای مجوز آغاز کردند.

وی با تأکید بر اهمیت گذراندن دوره پیش‌دبستانی گفت: این دوره یکی از حساس‌ترین مراحل رشد کودک است و باید ضرورت و اهمیت آن برای خانواده‌ها نهادینه شود چرا که پیش‌دبستانی، مرحله شکوفایی و آماده‌سازی کودک برای ورود به نظام آموزشی رسمی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان افزود: کودکان گنج‌های گران‌بهایی هستند که به دست مجموعه تعلیم و تربیت سپرده می‌شوند و باید تمام تلاش‌ها برای رشد همه‌جانبه و پرورش متعادل آنان انجام شود.

علی‌فر در ادامه گفت: باید بهترین محتواهای آموزشی و تربیتی در اختیار نوآموزان قرار گیرد تا پایه‌ای قوی برای آموزش در مقاطع بعدی شکل گیرد. هدف آموزش‌وپرورش خوزستان جذب ۱۰۰ درصدی نوآموزان پیش‌دبستانی و نهادینه‌سازی فرهنگ تعلیم و تربیت از سنین پایین است.

وی بیان کرد: از سال ۱۴۰۰، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در وزارت آموزش‌وپرورش ایجاد شده که به‌صورت تخصصی به رشد، پرورش و آموزش کودکان می‌پردازد؛ این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه وزارتخانه به دوران کودکی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان تصریح کرد: در استان دو نوع کودکستان شامل کودکستان‌های مستقل و ضمیمه فعالیت دارند که عمدتاً توسط بخش خصوصی و غیردولتی اداره می‌شوند. نوآموزان در دو دوره در پیش‌دبستانی آموزش می‌بینند تا آمادگی کامل برای ورود به دبستان را کسب کنند.

کد خبر 6611452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها