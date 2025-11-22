فوران آتشفشان سمرو در اندونزی؛ بالاترین سطح هشدار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، آژانس زمینشناسی اندونزی روز شنبه اعلام کرد این فوران باعث ایجاد مجموعهای از جریانهای چگالی آذرآواری شد که از دامنههای آتشفشان به پایین سرازیر میشوند.
مقامات هشدار دادند که مردم باید حداقل ۸ کیلومتر از قله فاصله بگیرند زیرا ممکن است سنگهای داغ از دهانه آتشفشان پرتاب شوند.
همچنین به ساکنان خارج از منطقه ممنوعه توصیه شده است که حداقل ۵۰۰ متر از کنارههای رودخانه در امتداد مسیر بسوک کوبوکان فاصله بگیرند.
کوه سمرو با ارتفاع ۳۶۷۶ متر، بلندترین آتشفشان جزیره جاوه و یکی از فعالترین آتشفشانهای این کشور است. اندونزی نزدیک به ۱۳۰ آتشفشان فعال دارد.
نظر شما