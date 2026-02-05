به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی عصر پنجشنبه در آئین اختتامیه هجدهمین المپیاد دانشجویی زبان و ادبیات فارسی که توسط رایزنی فرهنگی ایران با حضور ۳۳ دانشجوی منتخب از ۱۳ دانشگاه از سراسر روسیه برگزار شد، خطاب به دانشجویان گفت: شما زبان بسیار خوبی را برای آموختن انتخاب کرده‌اید، هم به خاطر ویژگی‌های زبان فارسی که بستر تعاملات فرهنگی در طی چند هزار سال بوده است و هم شیرینی و شیوایی آن.

وی با بیان اینکه آموزش زبان‌های فارسی و روسی در روسیه و ایران با توجه به چشم‌انداز مناسبات تهران و مسکو از اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: هم‌اینک نیاز به افزایش شمار متخصصان زبان‌شناس در تعاملات دو کشور احساس می‌شود.

سفیر ایران در روسیه با اشاره به اینکه دو کشور در یک منطقه و در نزدیکی یکدیگر قرار دارند،‌ یادآور شد: دو کشور هم در حوزه تمدنی و هم در حوزه امنیتی مشترک هستند؛‌ از این رو نیاز است که با تقویت آموزش زبان‌های دو کشور، بتوانیم همدیگر را کاملاً درک کنیم.

وی رویکرد ایران و روسیه در زمینه حفظ استقلال را مشترک توصیف کرد و در آستانه چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: مردم کشور ما به دلیل آنکه می‌خواهند مستقل بمانند، تسلیم خواست قدرت‌ها نباشند و همانند برخی کشورهای منطقه نقش «گاوی شیرده» برای آمریکا ایفا نکنند، در بیش از چهار دهه گذشته با انواع تهدیدها و تحریم‌ها روبرو شده‌اند.

جلالی با اشاره به وقایع ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: برخلاف تبلیغات و گزارش‌های نادرست غرب از این رخدادها، پایه‌ها و اساس جمهوری اسلامی ایران قوی است چرا که بر ایمان به خدا، حمایت مردم و مدیریت رهبری خردمند استوار است؛ این گونه حوادث کشور ما را قوی‌تر می‌کند.

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته به صراحت اعلام کرد که این کشور در اغتشاشات ایران نقش داشته است و صهیونیست‌ها هم به نقش خود اعتراف کرده‌اند و با تأمین اسلحه برخی عوامل خود، زمینه‌ساز حمله به مساجد، بازار، مراکز عمومی و خانه‌های مردم ایران شدند.

سفیر ایران در مسکو اظهار کرد: این مداخلات و تهدیدها، هزینه‌ای است که ملت ایران بابت استقلال خواهی پرداخت می‌کند؛ مردم کشور ما برآمده از قوم آریایی و با سابقه تمدنی بیش از هشت هزار سال معتقد هستند که زندگی عزتمندانه برتر از حیات تحت ذلت و سیطره آمریکایی‌هایی است که فاقد تاریخ تمدن غنی هستند.

وی در ادامه بر اهمیت تقویت مناسبات ایران و روسیه در این مقطع حساس تاریخی تأکید کرد و گفت:‌ افرادی که به زبان‌های فارسی و روسی مسلط هستند، می‌توانند عامل نزدیکی دو ملت و افزایش شناخت از یکدیگر باشند.

جلالی با تقدیر از زحمات استادان زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسان روس، از آنها و همچنین دانشجویان فارسی‌آموز به عنوان سرمایه‌های بزرگ روابط دو کشور یاد کرد.

الکسی ماسلوف رئیس انستیتوی کشورهای آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی لومونوسف مسکو نیز به عنوان میزبان این رویداد در سخنانی در این آئین، نقش آموزش زبان فارسی به عنوان یکی از رشته‌های مورد توجه در این مرکز آموزش عالی را در توسعه مناسبات ایران و روسیه حائز اهمیت دانست.

وی با بیان اینکه همکاری سفارت و رایزنی فرهنگی ایران، موتور محرکه برگزاری المپیاد زبان فارسی بوده است، از اهتمام طرف ایرانی به این موضوع قدردانی کرد.

مسعود احمدوند رایزن فرهنگی سفارت ایران در روسیه نیز در این آئین گفت: از ۲۰ سال قبل تاکنون، المپیاد زبان فارسی در میان دانشجویان روس برگزار شده که نشان‌دهنده اهتمام سفارت کشورمان به این موضوع است.

وی تصریح کرد: این المپیاد که با حضور دانشجویان منتخب از دانشگاه‌های سراسر روسیه برگزار می‌شود، تنها در دو سال به علت شیوع کرونا برگزار نشد و در نهایت امسال،‌ هجدهمین دوره آن برپا شد.

رایزن فرهنگی ایران در مسکو در ادامه از اساتید زبان و ادبیات فارسی روسیه که سالیان سال در این عرصه فعالیت می‌کنند، قدردانی کرد.

در این آئین از سه دانشجوی روس برتر در هجدهمین المپیاد زبان و ادبیات فارسی تقدیر شد و برگزیدگان پنج رشته تخصصی نیز معرفی شدند.