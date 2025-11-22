به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علیمحمدی در سخنانی، اظهار داشت: در آبانماه امسال، نیروهای امدادی هلالاحمر با حضور در ۵۸ مورد حادثه، خدمات امدادی به ۹۱ نفر ارائه کردند.
وی افزود: در جریان عملیاتها، ۵۲ نفر مصدوم شدند که ۲۰ نفر از آنها توسط تیمهای امداد و نجات هلالاحمر به مراکز درمانی انتقال یافتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان، بیان کرد: طی این ماه، ۱۱ نفر که در شرایط خطر قرار داشتند توسط امدادگران رهاسازی شدند. در مجموع، ۸۷ تیم عملیاتی با حضور ۳۴۶ نیروی فعال هلالاحمر در مأموریتهای امدادی مشارکت داشتند که این موضوع بیانگر آمادگی کامل تیمهای تخصصی در مدیریت حوادث و کمک به آسیبدیدگان است.
علیمحمدی، با قدردانی از تلاش شبانهروزی امدادگران، گفت: عملکرد موفقیتآمیز تیمهای عملیاتی در آبانماه، نشاندهنده روحیه ایثار و تعهد نیروهای امدادی در حفاظت از جان مردم استان است. امیدواریم با تداوم این تلاشها، شاهد افزایش سطح ایمنی و کاهش آسیبها در لرستان باشیم.
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