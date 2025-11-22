به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام حزن و اندوه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بوی عطر شهدای گمنام در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان فارس پیچید و دانشگاهیان، میزبان شهدای گمنام دوران هشت دفاع مقدس بودند.

سید اکبر قانع تبریزی، مسئول کمیته خادمین شهدای ناحیه بسیج دانشجویی فارس در مراسم تشییع و استقبال از شهدای گمنام در دانشگاه‌های این استان با حضور پرشور دانشگاهیان، کارکنان، اساتید، دانشجویان و مردم ولایت‌مدار، اظهار داشت: پیکر مطهر شهدای گمنام، در تعدادی از دانشگاه‌های سراسر استان فارس تشییع شده و این برنامه معنوی تا سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ادامه دارد تا دانشگاهیان بار دیگر با آرمان‌های شهدا و فرهنگ مقاومت تجدید میثاق کنند.

وی با بیان اینکه در ایام فاطمیه، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان فارس میزبان شهدای گمنام دفاع مقدس هستند، افزود: حضور پرشور دانشگاهیان که پیکر مطهر شهید را بر دستان خود بدرقه می‌کنند، جلوه‌ای از احترام به فرهنگ ایثار است.

قانع تبریزی اضافه کرد: تاریخ ایران اسلامی یک تاریخ واقعی و عینی بوده و سرشار از الگوهایی از بزرگ‌مردان و شهدا است.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان فارس، امسال فاطمیه‌ای متفاوت را تجربه می‌کنند، ادامه داد: این آئین باشکوه، فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و یادآوری رشادت‌های غیور مردانی بوده که امنیت و آرامش امروز کشور، مرهون ایثار آن‌ها است.