سید ناصر فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) و تشییع پیکر مطهر ۶ شهید گمنام در بوشهر برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه این برنامهها همراه با دستجات عزاداری برگزار میشود اضافه کرد: هیئتهای مذهبی و مردم عزادار و ولایتمدار بوشهر در این مراسم به اجرای برنامههای مختلف میپردازند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان بوشهر ادامه داد: مراسم تجمع هیئتهای مذهبی به مناسبت شهادت حضرت زهرا ساعت هشت و ۱۵ دقیقه دوشنبه برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم از بسیج مرکزی تا مصلای جمعه برگزار خواهد شد.
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