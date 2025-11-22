سید ناصر فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) و تشییع پیکر مطهر ۶ شهید گمنام در بوشهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه‌ها همراه با دستجات عزاداری برگزار می‌شود اضافه کرد: هیئت‌های مذهبی و مردم عزادار و ولایتمدار بوشهر در این مراسم به اجرای برنامه‌های مختلف می‌پردازند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان بوشهر ادامه داد: مراسم تجمع هیئت‌های مذهبی به مناسبت شهادت حضرت زهرا ساعت هشت و ۱۵ دقیقه دوشنبه برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم از بسیج مرکزی تا مصلای جمعه برگزار خواهد شد.