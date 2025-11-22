امیر جهانشاهی: آماده پاسخگویی به تهدیدات هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی در جمع فرماندهان این نیرو گفت: با نصب‌العین قراردادن منویات فرماندهی معظم کل قوا و استفاده از تجربیات دوران جنگ به ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، منشور حرکتی نیروی زمینی، بر پایه ۵ اصل راهبردی ولایت‌محوری، عدالت‌محوری، کارآمدی، فناوری و مهارت‌افزایی تبیین شده است.

وی افزود: براساس این ۵ اصل و اوامر رهبری در حکم انتصاب اینجانب، مبنی بر «تلاش شایسته برای ارتقاء تحرک، کارآمدی، سرمایه انسانی و تسلیحات و تجهیزات در پاسخگویی به تهدیدات به روز با بهره‌گیری از بنیه معنوی و تجارب و ظرفیت‌ها و فناوری‌های نوپدید»، مسیر حرکتی خود را ترسیم و به سمت افقی روشن حرکت می‌کنیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: نیروی زمینی ارتش با استفاده از نخبگان علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های نوپدید به خصوص با بهره‌گیری از «هوش مصنوعی»، امروز به سطح بالایی از توان رزمی رسیده است و با داشتن نیروی انسانی کارآمد، مؤمن و شهادت‌طلب، تسلیحات و تجهیزات به‌روز و استفاده از تجارب ارزنده پیشکسوتان و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، آماده پاسخگویی به هرگونه تهدیدات احتمالی دشمنان است.

امیر جهانشاهی، با بیان اینکه امروز با جنگ شناختی و ترکیبی روبرو هستیم، تاکید کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وقتی با جنگ سخت نتوانسته‌اند به اهداف شوم خود دست یابند وارد جنگ نرم با جمهوری ایران شده‌اند که به یاری خداوند متعال، رهبری داهیانه فرماندهی معظم کل قوا، اتحاد و همبستگی ملت بزرگ ایران و قدرت و توانایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تمامی نقشه‌های دشمنان را خنثی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اقدامات این نیرو در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیان کرد: نیروی زمینی ارتش با استقرار ۱۰ تیپ برای مراقبت از مرزها، بهره‌گیری از پهپادهای آرش ۱ و ۲ در حمله به سرزمین‌های اشغالی، استقرار سامانه‌های پدافندی در شبکه یکپارچه پدافند هوایی به منظور هم‌افزایی و پشتیبانی از پدافند هوایی و نیروی هوافضای سپاه و همچنین با استفاده از سامانه‌های پدافندی جدید، به منظور سرنگونی پهپادهای دشمن و ممانعت از دستیابی دشمنان به اهداف شوم خود، در میدان جنگ حضوری فعال داشت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در حوزه پهپادی و پدافند هوایی در سطح نیروهای مسلح، ناگفته‌های زیادی دارد، افزود: ورود نیروی زمینی ارتش در حوزه پهپادی و پدافند هوایی نوید یک نیروی زمینی متحرک، چابک و حاضر به کار را می‌دهد که می‌تواند در جنگ‌های احتمالی آینده حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، یگان پهپاد و گروه پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش اقدامات موثری را در ساقط کردن پهپادها و هواگردهای دشمن داشته‌اند.

امیر جهانشاهی با اشاره به برنامه‌های پیش رو در این نیرو تاکید کرد: به منظور به‌روزرسانی تسلیحات و تجهیزات، با بهره‌گیری از نخبگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید و نوپدید در راستای ارتقای توان و آمادگی رزم نیرو، چندمهارتی کردن کارکنان، ارتقای معیشت و روحیه آنان و مهیا کردن یک نیروی زمینی متحرک، چابک و کارآمد، ارتقاء سطح جنگال، موشکی، توپخانه، فرماندهی کنترل برنامه‌ریزی کرده و گام برداشته‌ایم.