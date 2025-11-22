پنجم آذر هویت تاریخی شهر گرگان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود علیخانی ظهر شنبه در نشست خبری هفته بسیج، پنجم آذر را روز ملی و هویت تاریخی گرگان عنوان کرد و گفت: مردم گرگان ۷۷ روز پیش از پیروزی انقلاب، قیام خونینی رقم زدند و ۱۴ شهید تقدیم کردند. این روز باید در رسانهها برجسته شود، زیرا برخی جریانها تلاش دارند آن را کمرنگ یا تغییر دهند.
وی همزمانی پنجم آذر ۵۷ با سالروز تشکیل بسیج در سال ۵۸ را یک تقارن افتخارآمیز دانست و افزود: بسیج یک جریان مردمی و راهبردی است که بر پایه مسئولیتپذیری و بصیرت شکل گرفته و امروز ستون استحکام داخلی کشور است.
علیخانی با اشاره به نقش مردم گرگان در جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمن به دنبال ایجاد ناآرامی داخلی بود اما مردم پای کار آمدند؛ روزانه بیش از هزار بسیجی داوطلب در گرگان وارد میدان میشدند و بسیاری از آنها بدون پرونده رسمی بسیجی، اما با دل دغدغهمند، نقشآفرینی کردند.
فرمانده سپاه گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات بسیج در حوزه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: امسال بیش از ۶۵ میلیارد تومان وام برای طرحهای تولیدی پرداخت شد و اجرای طرح هر خانه یک کارخانه به ایجاد دهها کارگاه فعال کمک کرده است.
وی همچنین برنامههای هفته بسیج در گرگان را تشریح کرد و گفت: در این ایام ۸۰ برنامه حوزهمحور، هزار برنامه پایگاهمحور، نمایشگاه اقتدار بسیج با ۵۰ غرفه، رزمایشهای جهادی، اجتماعات مردمی و مراسم وداع و تشییع ۵ شهید گمنام در دستور کار داریم.
علیخانی اظهار کرد: سه شهید گمنام متعلق به گرگان روز دوشنبه از مبدأ حسینیه عاشقان ثارالله تشییع خواهند شد یک شهید در آهنگرمحله، یکی مقابل آموزش و پرورش استان و دیگری دانشگاه فرهنگیان پسران به خاک سپرده میشوند.
