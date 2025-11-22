به گزارش خبرگزاری مهر، دورههای تخصصی آموزش تطهیر، تکفین و تدفین با هدف ارتقای کیفیت خدمات، کاهش فشار کاری سالنهای تطهیر و تربیت نیروهای داوطلب آغاز شد. این برنامه تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و بناست بیش از ۵۰۰۰ نفر داوطلب زن و مرد در آن آموزش ببینند.
در این دورهها، آموزش کامل احکام شرعی مرتبط با تطهیر، تکفن و نماز میت، آموزش عملی تطهیر و تکفین زیر نظر ناظران شرعی و همچنین نحوه تدفین در شرایط خاص و بحرانی ارائه میشود. تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر در این دورهها ثبتنام کردهاند و حدود ۴۵۰ نفر از دانشگاهها در جلسات آموزشی شرکت داشتهاند.
جامعه هدف این طرح شامل طلاب حوزههای علمیه، دانشجویان افسری و پاسداری نیروهای مسلح، موکبداران اربعین، بانوان داوطلب که در موارد خاص مسئولیت تطهیر، تکفین و تدفین را برعهده میگیرند و عموم مردم میشود.
داوطلبان پس از تکمیل دوره نیز میتوانند به عنوان مربی و استاد در سازمانهای خود به ارائه آموزشهای تخصصی تطهیر تکفین و تدفین بپردازند.
این آموزشها با هدف توسعه فعالیتهای مرتبط با خدمات دینی، ساماندهی و بهرهمندی از ظرفیت نیروهای مردمی و جهادی در مواجهه با بحرانهای احتمالی برای خدمترسانی در فرایند تطهیر، تکفین و تدفین متوفیان ارائه میشوند.
از ظرفیت داوطلبین شرکت کننده در دورههای آموزش تخصصی تطهیر، تکفین و تدفین در صورت عضویت این افراد در کانون داوطلبان سازمان بهشت زهرا (س) در بحرانهای احتمالی استفاده خواهد شد. در حال حاضر، هزار نفر در کانون داوطلبان این سازمان عضو هستند.
نظر شما