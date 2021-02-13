تکریم متوفی در اسلام اهمیت فراوانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی آل هاشم عصر امروز در دیدار مدیران و جمعی از روحانیان شاغل در سازمان آرامستان های شهرداری تبریز از زحمات پرسنل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز شاغل در وادی رحمت به جهت رعایت مسائل شرعی و بهداشتی در تدفین اموات کرونایی قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: از نظر اسلام اهمیت متوفی کمتر از زندگان نیست و برای همین نیز مراحل تغسیل، تکفین و تدفین اموات مسلمین از آداب خاصی پیروی می‌کند.

به گفته وی، هر یک از آداب تدفین متوفیان در اسلام فلسفه خاصی داشته و علاوه بر مسائل شرعی، اصول اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در آن رعایت می‌شود.

امام جمعه تبریز با اشاره به زحمات پرسنل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز به ویژه غسالان، غساله ها و روحانیان مستقر در این مجموعه طی ایام کرونا، از مجموعه اقداماتی که با تدابیر ویژه مدیریتی منجر به قدردانی مقام معظم رهبری شد تقدیر کرد.

تدفین ۴۰۰۰ متوفی کرونایی در تبریز

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز نیز در این جلسه اعلام کرد: از ابتدای امسال تا پایان دیماه جاری ۹ هزار متوفی در تبریز و حومه دفن شده اند که از این تعداد، نزدیک به چهار هزار نفر را اموات کرونایی تشکیل می‌دهند.

فرخ جلالی افزود: در اوج بحران کرونا رقم متوفیان این بیماری فقط در تبریز به روزانه ۴۵ نفر بالغ شده بود، اما با اعمال محدودیت‌های اخیر این رقم به کمتر از ۵ نفر در روزهای گذشته رسیده است.

وی با اشاره به زحماتی که پرسنل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز از آغاز بحران کرونا تاکنون متحمل شده اند افزود: رهنمودهای امام جمعه تبریز در اعزام کارشناسان مذهبی و نظارت بر رعایت اصول شرعی، تقدیر مقام معظم رهبری و سربلندی نام تبریز را در پی داشت.

کاهش هزینه‌های کفن و دفن اموات کرونایی

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز همچنین از عنایت ویژه امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی به پرسنل روزمزد این مجموعه قدردانی کرد و گفت: تبدیل وضعیت غسالان، غساله ها و پرسنل روزمزد، رضایتمندی و انگیزش بیشتر پرسنل خدوم آرامستان های تبریز را در پی داشت.

فرخ جلالی با تاکید بر اینکه تکریم اموات مسلمین در اولویت کاری این سازمان است تصریح کرد: در طول بحران کووید ۱۹ تمام اصول شرعی، بهداشتی و انسانی در تغسیل، تکفین و تدفین اموات کرونایی رعایت شده است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری تبریز همچنین به مساعدت ویژه شورای شهر و شهردار تبریز برای کاهش هزینه‌های کفن و دفن اموات کرونایی اشاره کرد و افزود: تبریز تنها کلانشهری است که به منظور کاهش آلام بازماندگان، تسهیلات حداکثری برای تدفین اموات کرونایی اختصاص یافته است.