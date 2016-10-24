۵۰۰ روحانی برای امدادرسانی در حوادث آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر اهواز، سید فتح اله هاشم نژاد اظهار کرد: نخستین جلسه هماهنگی مدیریت حوزه های علمیه استان خوزستان و رئیس جمعیت هلال احمر اهواز با هدف جذب، آموزش و سازماندهی بیش از ۵۰۰ طلبه مدارس علمیه سفیران هدایت در محل مدرسه علمیه امام خمینی اهواز برگزار شد.

وی، حضور طلاب را در فعالیت های فرهنگی، بشردوستانه و امدادی جمعیت هلال احمر بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: طلاب عضو کانون با حضور در کلاس های امداد و کمک های اولیه و دوره های تخصصی جمعیت آموزش های لازم برای کمک به مردم در حوادث را فرا می گیرند و برای پاسخگویی به آسیب دیدکان حوادث آماده می شوند.

رئیس جمعیت هلال احمر اهواز تصریح کرد: مهمترین گروه مرجع در روستاها و مناطق حاشیه شهرها روحانیون هستند که با حضورشان در ساعات اولیه حادثه علاوه بر کمک در تدفین شرعی و سریع اموات نقش بسیار موثری در تسکین آلام روحی بازماندگان و ایجاد آرامش در آنها دارند که در شرایط عادی نیز با حضور در در فعالیت های مختلف جمعیت هلال احمر اعم از شرکت دراردوهای جهادی با طرح مباحث اعتقادی و عقیدتی، پاسخگویی به سوالات شرعی، برپایی محافل انس با قران و سایر مراسم معنوی نقش ارزنده ای در عمق بخشی به فعالیت های جمعیت خواهند داشت.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامپور مدیر حوزه های علمیه استان نیز ضمن استقبال از راه اندازی کانون های هلال احمر عنوان کرد: طلاب مدارس علمیه سفیران هدایت عموما وظیفه تبلیغ در مناطق روستایی و حاشیه ای را بر عهده دارند که با کسب مهارت های امدادی می توانند تا رسیدن نیروهای متخصص کمک های اولیه را جهت مصدومین انجام و در انتقال این آموزه ها به عموم مردم موثر باشند.