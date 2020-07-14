سید مجید ارجمند در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که پیش تر برای تدفین فوتیهای ناشی از کرونا کمبودها و نیازمندیهایی وجود داشته است، اظهار داشت: اکنون با تصمیمات گرفته شده در جلسه هماهنگی در مورد خاکسپاری بهداشتی متوفیان ناشی از کرونا که با حضور نمایندگان از فرمانداری جهرم، شهرداری و ادارات مربوطه برگزار شد و تمام این نیازمندیها با همکاری ارگانهای مربوطه برطرف شده است.
وی افزود: با توجه به وجود امکانات لازم جهت غسل و تطهیر در آرامستان رضوان، تمام جان باختگان مثبت و مشکوک به بیماری کرونا با نظارت ناظر دینی از طرف حوزه علمیه جهرم غسل و تطهیر شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: تدفین این جان باختگان در هر دو آرامستان جهرم (رضوان و فردوس) زیر نظر کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه انجام میشود.
به گفته ارجمند غسل و تطهیر بیماران غیر بومی که بر اثر کرونا در بیمارستان پیمانیه جان خود را از دست میدهند نیز در آرامستان رضوان صورت میگیرد و برای مراحل تدفین با نظارت کارشناسان بهداشت محیط به شهر یا روستای خود انتقال داده میشوند.
وی ادامه داد: ساعت ترخیص بیماران فوت شده از ۸ صبح تا ۶:۳۰ عصر است و خارج از این ساعات ترخیص صورت نمیگیرد.
بنا به اعلام دانشگاه علوم پزشکی جهرم، از ابتدا تا دیروز ۲۳ تیر ماه، تعداد کل جان باختگان در شهرستانهای جهرم و خفر، ۲۱ نفر بوده است.
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