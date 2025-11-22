به گزارش خبرگزاری مهر، بهمنظور فراهم شدن فرصت مشارکت بیشتر و با توجه به اتمام مراحل اداری ارسال بخشنامه آموزش و پرورش درباره اطلاعرسانی «جایزه معلم» و ابلاغ آن به مدارس، مهلت ثبتنام در سومین دوره این جایزه تا ۱۰ آذر ۱۴۰۴ تمدید شد.
این جایزه با هدف تکریم و تقویت شأن اجتماعی معلمان به یک یا چند معلم بهصورت مشترک اهدا میشود.
مخاطب جایزه:
معلمان و مربیانی که حداقل ۵ سال گذشته سابقه فعالیت داشته و برنامهشان این است که ۳ سال آینده نیز به فعالیت خود ادامه دهند.
داوطلبان باید فعالیت آموزشی و تربیتی مستقیم برای افراد ۱۸ ساله و کمتر در مدرسه، مسجد، آموزشگاه، باشگاه، مؤسسات خیریه یا به هر شکل دیگری داشته باشند.
نحوه ثبتنام و معرفی:
همه معلمان و مربیان میتوانند از طریق [پیوند ](https://seamorq.net/events/639961ba-0950-4e5f-b491-c821c41cb7f5) نامزد سومین دوره «جایزه معلم» شوند. همچنین عموم مردم میتوانند معلمان تأثیرگذار را از طریق [پیوند](https://muallemprize.ir/معرفی-معلم/) نامزد جایزه کنند.
معیارهای ارزیابی:
۱. شایستگیهای فردی و حرفهای؛
۲. نوآوری مسئلهمحور در حوزه تعلیموتربیت؛
۳. تأثیرگذاری بر زندگی و آینده شاگردان؛
۴. تعامل سازنده با جامعهٔ محلی در فرایند رشد و یادگیری شاگردان؛
۵. وجهه اجتماعی اثرگذار و الگوساز.
مبلغ جایزه سومین دوره «جایزه معلم» ۱ میلیارد تومان است.
مهلت ثبتنام تا ۱۰ آذر ماه و اختتامیه در دیماه ۱۴۰۴ ایام مبعث پیامبر اکرم (ص)
اطلاعات بیشتر در:
muallemprize.ir
نظر شما