به گزارش خبرگزاری مهر، به‌منظور فراهم شدن فرصت مشارکت بیشتر و با توجه به اتمام مراحل اداری ارسال بخشنامه آموزش و پرورش درباره اطلاع‌رسانی «جایزه معلم» و ابلاغ آن به مدارس، مهلت ثبت‌نام در سومین دوره این جایزه تا ۱۰ آذر ۱۴۰۴ تمدید شد.

این جایزه با هدف تکریم و تقویت شأن اجتماعی معلمان به یک یا چند معلم به‌صورت مشترک اهدا می‌شود.

مخاطب جایزه:

معلمان و مربیانی که حداقل ۵ سال گذشته سابقه فعالیت داشته و برنامه‌شان این است که ۳ سال آینده نیز به فعالیت خود ادامه دهند.

داوطلبان باید فعالیت آموزشی و تربیتی مستقیم برای افراد ۱۸ ساله و کمتر در مدرسه، مسجد، آموزشگاه، باشگاه، مؤسسات خیریه یا به هر شکل دیگری داشته باشند.

نحوه ثبت‌نام و معرفی:

همه معلمان و مربیان می‌توانند از طریق [پیوند ](https://seamorq.net/events/639961ba-0950-4e5f-b491-c821c41cb7f5) نامزد سومین دوره «جایزه معلم» شوند. همچنین عموم مردم می‌توانند معلمان تأثیرگذار را از طریق [پیوند](https://muallemprize.ir/معرفی-معلم/) نامزد جایزه کنند.

معیارهای ارزیابی:

۱. شایستگی‌های فردی و حرفه‌ای؛

۲. نوآوری مسئله‌محور در حوزه تعلیم‌وتربیت؛

۳. تأثیرگذاری بر زندگی و آینده شاگردان؛

۴. تعامل سازنده با جامعهٔ محلی در فرایند رشد و یادگیری شاگردان؛

۵. وجهه اجتماعی اثرگذار و الگوساز.

مبلغ جایزه سومین دوره «جایزه معلم» ۱ میلیارد تومان است.

مهلت ثبت‌نام تا ۱۰ آذر ماه و اختتامیه در دی‌ماه ۱۴۰۴ ایام مبعث پیامبر اکرم (ص)

اطلاعات بیشتر در:

muallemprize.ir