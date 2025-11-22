به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رئیسی با اشاره به اهمیت رویداد داوری مهر اصالت صنایع دستی در استان اظهار کرد: ۹۷ اثر از هنرمندان استان به دبیرخانه ارسال شد که امروز توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفتند.
او افزود: از مجموع این آثار، ۳۳ اثر شاخص بر اساس معیارهای تخصصی به مرحله نهایی انتخاب شدند.
رئیسی با اشاره به اینکه نشان مهر اصالت ملی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت و اصالت در هنرهای سنتی کشور است، افزود: آثار ارسالی در رشتههای متنوعی از جمله حصیربافی، گلابتوندوزی، صنایع چوب، زیورآلات سنتی، رودوزیهای سنتی، صنایع دریایی و پوشاک محلی و … ارائه شده بودند که با دقت و حساسیت توسط داوران بررسی شدند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به شیوه برگزاری این رویداد گفت: داوری مهر اصالت هر دو سال یکبار برگزار میشود. در سالهای گذشته، ارزیابی در سطح استانی و منطقهای انجام میگرفت، اما امسال این فرصت به استان هرمزگان داده شد تا فرآیند انتخاب آثار در داخل استان انجام شود و آثار برگزیده مستقیماً برای داوری نهایی معرفی شوند. این امر نقش مهمی در تقویت مشارکت هنرمندان و معرفی بهتر ظرفیتهای بومی هرمزگان داشته است.
او با تأکید بر اولویت حمایت از تولیدکنندگان صنایعدستی استان اظهار کرد: دریافت این نشان، زمینه حضور پررنگتر هنرمندان هرمزگان در نمایشگاههای ملی و بینالمللی، معرفی آثار به بازارهای جدید و بهبود اقتصاد صنایعدستی استان را فراهم میکند.
رئیسی اظهار کرد: تلاش ما این است که هنرهای سنتی هرمزگان نهتنها حفظ و صیانت شوند، بلکه با بهرهگیری از خلاقیت نسل جوان و استانداردسازی تولید، بتوانند در بازارهای جهانی نیز جایگاه شایستهای پیدا کنند.
نظر شما