داوری ۹۷ اثر صنایع‌دستی هرمزگان برای دریافت مهر اصالت

بندرعباس-سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از فرایند داوری ۹۷ اثر صنایع‌دستی استان برای دریافت «مهر اصالت» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رئیسی با اشاره به اهمیت رویداد داوری مهر اصالت صنایع دستی در استان اظهار کرد: ۹۷ اثر از هنرمندان استان به دبیرخانه ارسال شد که امروز توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفتند.

او افزود: از مجموع این آثار، ۳۳ اثر شاخص بر اساس معیارهای تخصصی به مرحله نهایی انتخاب شدند.

رئیسی با اشاره به اینکه نشان مهر اصالت ملی از مهم‌ترین معیارهای سنجش کیفیت و اصالت در هنرهای سنتی کشور است، افزود: آثار ارسالی در رشته‌های متنوعی از جمله حصیربافی، گلابتون‌دوزی، صنایع چوب، زیورآلات سنتی، رودوزی‌های سنتی، صنایع دریایی و پوشاک محلی و … ارائه شده بودند که با دقت و حساسیت توسط داوران بررسی شدند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به شیوه برگزاری این رویداد گفت: داوری مهر اصالت هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود. در سال‌های گذشته، ارزیابی در سطح استانی و منطقه‌ای انجام می‌گرفت، اما امسال این فرصت به استان هرمزگان داده شد تا فرآیند انتخاب آثار در داخل استان انجام شود و آثار برگزیده مستقیماً برای داوری نهایی معرفی شوند. این امر نقش مهمی در تقویت مشارکت هنرمندان و معرفی بهتر ظرفیت‌های بومی هرمزگان داشته است.

او با تأکید بر اولویت حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان اظهار کرد: دریافت این نشان، زمینه حضور پررنگ‌تر هنرمندان هرمزگان در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، معرفی آثار به بازارهای جدید و بهبود اقتصاد صنایع‌دستی استان را فراهم می‌کند.

رئیسی اظهار کرد: تلاش ما این است که هنرهای سنتی هرمزگان نه‌تنها حفظ و صیانت شوند، بلکه با بهره‌گیری از خلاقیت نسل جوان و استانداردسازی تولید، بتوانند در بازارهای جهانی نیز جایگاه شایسته‌ای پیدا کنند.

