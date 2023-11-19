۳۷ اثر صنایع دستی از هرمزگان درنوبت مهر اصالت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، ساناز رمجی گفت: آئین داوری استانی مهر اصالت ملی صنایع دستی با ۷۱ اثر در ۱۱ رشته صنایع‌دستی شامل چاپ سنتی، نساجی سنتی، حصیربافی و چوب، صنایع دستی فلزی، چرم، پاپیه ماشه، سفال و سرامیک، البسه محلی، رودوزیهای سنتی و … برگزار شد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: از میان آثار داوری شده، ۳۷ اثر از استان هرمزگان به مرحله منطقه ای هفتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی راه یافتند که در صورت کسب امتیاز در مرحله منطقه ای به مرحله ملی راه پیدا می کنند.

رمجی افزود: استفاده از مواد مصرفی مرغوب در تولید، حفظ حقوق مالکیت معنوی در طراحی و تولید، توجه به کیفیت مطلوب اثر در فرآیند تولید و محصول نهایی و همچنین رعایت طراحی مناسب و اصولی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی آثار بوده است.

وی تاکید کرد: مهر اصالت ملی صنایع‌دستی یکی از عناوین بااهمیت در سنجش کیفیت آثار هنرمندان صنایع‌دستی به شمار می‌رود که با امضای عالی‌ترین مقام مسئول صنایع‌دستی کشور به هنرمندان اعطا می‌شود.