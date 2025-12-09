به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد عبودزاده اظهار کرد: از مجموع ۱۴۰ اثر ارسالی به دبیرخانه این رویداد، ۱۱۰ اثر به مرحله داوری نهایی راه یافتهاند و این آثار به مدت دو روز توسط هیئت داوران که از پژوهشگران و دانشگاهیان رشتههای مرتبط با صنایعدستی و هنر هستند، ارزیابی خواهند شد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان با اشاره به اهمیت این رویداد برای هنرمندان صنایعدستی، گفت: داوری مهر اصالت ملی هر دو سال یکبار برگزار میشود و هدف اصلی آن ارتقا کیفیت و کمیت محصولات صنایعدستی با استفاده از معیارهای ملی است.
او افزود: همچنین، این رویداد بستری برای آشنایی هنرمندان با معیارهای جهانی بازاریابی و فراهم کردن شرایط لازم برای شرکت در داوری مُهر اصالت جهانی صنایعدستی خواهد بود.
عبودزاده گفت: این داوری با رعایت معیارهای از پیش تعیینشده نظیر کاربردی بودن، اصالت بومی، کیفیت، خلاقیت، بستهبندی مطلوب و مرغوب و قابلیت عرضه در بازار انجام میشود.
او اضافه کرد: پس از ارزیابی و داوری توسط کارشناسان پیشگفته، آثار برگزیده گواهینامه مُهر اصالت ملی دریافت خواهند کرد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان همچنین خاطرنشان کرد: این رویداد با حمایت ارزنده محمد جوروند مدیرکل میراثفرهنگی استان در حال برگزاری و فرصتی برای نمایش نوآوری، خلاقیت و استعدادهای هنرمندان صنایعدستی استان است و بهعنوان محرکی برای رشد این حوزه در سطح ملی و بینالمللی شناخته میشود.
شایان ذکر است، هشتمین دوره داوری مُهر اصالت ملی صنایعدستی در خوزستان از امروز به مدت دو روز در تالار «زندهیاد استاد عزتاله نگهبان» ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در حال برگزاری است.
