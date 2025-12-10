  1. استانها
میراث پوشاک هرمزگان به اقتصاد خلاق گره می‌خورد

بندرعباس- سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان گفت:پوشاک سنتی استان تنها یک نماد فرهنگی نیست، بلکه ظرفیت مهمی برای ورود به عرصه اقتصاد خلاق و پیوند با بازارهای ملی و بین‌المللی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه نخستین رویداد البسه سنتی هرمزگان با عنوان «دیریا بر تن» با حضور گسترده فعالان و هنرمندان صنایع دستی در آغاز به کار کرد.

عباس رئیسی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، در مراسم افتتاح این رویداد اظهار کرد: پوشاک سنتی هرمزگان نه‌تنها هویت تاریخی مردم استان را در خود حفظ کرده، بلکه می‌تواند به یک دارایی اقتصادی اثرگذار تبدیل شود.

او با اشاره به توانمندی هنرمندان هرمزگانی افزود: هنرهای شاخصی چون خوس‌دوزی، گلابتون‌دوزی، سوزن‌دوزی و انواع رودوزی‌های سنتی قابلیت عرضه در بازارهای رقابتی داخلی و خارجی را دارند و باید نگاه تولید محور و اقتصادی به این ظرفیت‌ها تقویت شود.

حرکت از نمایش به تولید از برند تا بازار

رئیسی هدف اصلی برگزاری رویداد «دیریا بر تن» را ایجاد نگرشی تازه و حرفه‌ای به پوشاک سنتی عنوان کرد و گفت: حرکت از نمایش به تولید، از تولید به برندسازی و از برندسازی به بازار و صادرات، مسیر محوری ما در این حوزه است.

وی با بیان اینکه هرمزگان یکی از نقاط ممتاز کشور برای توسعه صادرات صنایع دستی و پوشاک سنتی است، افزود: موقعیت ژئوپلتیک استان، نزدیکی به بازارهای خلیج‌فارس و سلیقه مشترک مخاطبان منطقه با پوشاک هرمزگان، مزیتی کم‌نظیر برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است.

توسعه صادرات و حضور حرفه‌ای در بازارهای جهانی

سرپرست میراث‌فرهنگی هرمزگان تاکید کرد: حمایت از صادرات پوشاک سنتی، همکاری با بخش‌های اقتصادی، بهره‌گیری از نمایشگاه‌های بین‌المللی و توسعه مسیرهای دیجیتال مارکتینگ از برنامه‌های اصلی این اداره‌کل است.

او افزود: برای حضور قدرتمند در بازارهای ملی و جهانی، شکل‌گیری برندهای معتبر استانی ضروری است؛ برندهایی که با طراحی استاندارد، کیفیت ثابت، بسته‌بندی مناسب و روایت فرهنگی قابل ارائه، توان رقابت داشته باشند.

نقش زنان هنرمند در زنجیره ارزش پوشاک سنتی

رئیسی با اشاره به جایگاه زنان در تولید پوشاک سنتی گفت: سهم قابل توجهی از تولیدات سنتی هرمزگان توسط زنان هنرمند روستاها و محله‌ها انجام می‌شود. حمایت از این حوزه، به معنای پشتیبانی از اشتغال پایدار و توانمندسازی زنان بومی است.

او ایجاد زنجیره ارزش منسجم از طراحی تا فروش و صادرات را از اهداف اصلی این اداره‌کل عنوان کرد.

«دیریا بر تن»؛ آغاز نگاه تازه به پوشاک هرمزگان

سرپرست میراث‌فرهنگی هرمزگان در پایان اظهار کرد: رویداد دیریا بر تن، شروع فصل جدیدی در نگاه ما به پوشاک سنتی هرمزگان است؛ مسیری که در آن هنر به اقتصاد، اصالت به برند و هویت محلی به فرصت حضور در بازار جهانی تبدیل می‌شود.

وی از تمامی هنرمندان، طراحان و برگزارکنندگان این رویداد قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که خروجی این برنامه زمینه‌ساز تقویت اقتصاد خلاق هرمزگان و معرفی شایسته فرهنگ این سرزمین باشد.

