نیکرو: فراخوان هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی کرمان آغازشد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: با هدف ارتقا کیفیت تولیدات، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی محصولات برتر، داوری مهر اصالت ملی صنایع‌دستی در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

وی افزود: داوری مهر اصالت در راستای مشارکت ایران در رویداد بین‌المللی مهر اصالت شورای جهانی صنایع‌دستی و با هدف انتخاب محصولات شایسته برای حضور در مرحله بین‌المللی طراحی و اجرا می‌شود و هدف آن ارتقا کیفیت تولیدات، ایجاد انگیزه برای نوآوری و خلاقیت، بهبود بسته‌بندی محصولات و معرفی آثار برگزیده به بازارهای داخلی و خارجی است.

وی با بیان اینکه داوری آثار در سه مرحله استانی، ستادی و منطقه‌ای انجام خواهد شد، تصریح کرد: در مرحله داوری استانی، آثار بررسی و نواقص احتمالی رفع می‌شوند، سپس در داوری ستادی ارزیابی تخصصی توسط داوران انجام خواهد شد و در نهایت، داوری منطقه‌ای در استان‌های میزبان با حضور داوران منتخب صورت می‌پذیرد.

نیکرو، در خصوص معیارهای ارزیابی آثار اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های شرکت در داوری مهر اصالت ملی سازگاری با محیط زیست و رعایت حقوق اجتماعی و شاخص‌های داوری آثار نیز شامل اصالت، مرغوبیت، نوآوری و قابلیت بازاریابی محصولات را شامل می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان در ادامه بیان کرد: برای آثار پذیرفته‌شده، گواهی رسمی با اعتبار سه‌ساله صادر خواهد شد و آثار منتخب نیز به مدت سه سال برای فعالیت‌های تبلیغاتی و ترویجی نزد این اداره‌کل به امانت باقی خواهند ماند.

نیکرو، از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی استان کرمان دعوت کرد تا با شرکت در این دوره از داوری مهر اصالت ملی صنایع‌دستی ضمن کمک به معرفی آثار برتر استان کرمان در سطح ملی و بین‌المللی، گامی مؤثر در راستای ترویج و تجاری‌سازی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این استان بردارند.

