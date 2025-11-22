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۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۶

کاویانی: پایانه مسافربری اندیشه در چهار فاز اجرایی پیش می‌رود

کاویانی: پایانه مسافربری اندیشه در چهار فاز اجرایی پیش می‌رود

شهریار- شهردار اندیشه با اشاره به پیشرفت چهار فاز اجرایی پایانه مدرن مسافربری گفت: این پروژه از مطالبات جدی شهروندان است و تلاش می‌کنیم در آینده‌ای نزدیک بدون دغدغه بهره‌برداری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کاویانی، شهردار اندیشه و اعضای شورای اسلامی شهر اندیشه از روند پیشرفت فیزیکی پروژه پایانه مدرن مسافربری این شهر بازدید کردند.

شهردار اندیشه در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر طرح‌های عمرانی اظهار داشت: امروز با همراهی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از معاونان و مشاوران، از عملیات اجرایی پایانه مدرن مسافربری بازدید شد تا آخرین وضعیت پیشرفت پروژه و روند اجرا از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: مسئولان شهری در این بازدید میدانی با بررسی جزئیات فنی و درصد پیشرفت ساخت، توصیه‌های لازم را برای تسریع در تکمیل فازهای مختلف پروژه ارائه کردند.

کاویانی با تأکید بر نقش این پایانه در ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی گفت: پایانه مدرن شهر اندیشه در چهار فاز در حال اجراست و از مهم‌ترین مطالبات به حق شهروندان به شمار می‌رود. با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تلاش می‌کنیم در آینده‌ای نزدیک شهروندان بدون دغدغه از خدمات کامل این مجموعه بهره‌مند شوند.

شهردار اندیشه تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از اولویت‌های مدیریت شهری دانست و ابراز امیدواری کرد: با بهره‌برداری از این پایانه، بخش مهمی از مشکلات ترافیکی و ترددهای شهری مرتفع خواهد شد.

وی در پایان از حمایت و همراهی شورای اسلامی شهر و عوامل اجرایی تقدیر کرد و افزود: از اعضای محترم شورا و مجموعه مجریان پروژه که همکاری مؤثری در تسریع اجرای این طرح داشته‌اند صمیمانه سپاسگزارم.

این بازدید در حالی انجام شد که مدیریت شهری اندیشه عزم خود را برای تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های زیرساختی و خدماتی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی، جزم کرده است.

کد مطلب 6664984

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