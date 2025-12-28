شهرداراندیشه:احداث کلانتری در فاز۶ گامی مؤثر برای تحقق امنیت پایداراست

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کاویانی، در جریان بازدید میدانی از محل احداث کلانتری در اراضی فاز ۶ شهر اندیشه که با حضور محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران انجام شد، اظهار کرد: با توجه به توسعه فاز ۶ شهر اندیشه، ایجاد و تقویت زیرساختهای انتظامی و امنیتی از اولویتهای اساسی مجموعه مدیریت شهری به شمار میرود.
وی افزود: احداث کلانتری در این محدوده میتواند نقش مهمی در تأمین امنیت پایدار، افزایش احساس امنیت عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهری ایفا کند.
شهردار اندیشه با تأکید بر ضرورت همکاری و تعامل مستمر میان شهرداری و فرماندهی انتظامی، تصریح کرد: هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای مسئول، زمینهساز تسریع در اجرای این پروژه و بهرهبرداری هرچه سریعتر از آن خواهد بود.
گفتنی است این بازدید با هدف بررسی جانمایی مناسب و تسریع در روند اجرای زیرساختهای انتظامی و امنیتی در مناطق در حال توسعه شهر اندیشه انجام شد.
