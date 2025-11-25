به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت که متحدان اروپایی از روند و محتوای گفت‌وگوهای اخیر آمریکا و اوکراین اطلاع دقیقی ندارند و این موضوع موجب افزایش نگرانی‌ها در پایتخت‌های اروپایی شده است.

بر اساس این گزارش، یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده، تأکید کرده است: در حال حاضر، تصویر روشنی از آنچه میان واشنگتن و کی‌یف در حال مذاکره است، در اختیار نداریم.

این دیپلمات اروپایی به واشنگتن‌پست گفت: در مرحله کنونی، «نوعی ابهام» پیرامون روند مذاکرات وجود دارد و اروپا تلاش کرده وارد این فرایند شود اما «با بی‌میلی آمریکایی‌ها» روبه‌رو شده است.

منابع اروپایی به واشنگتن‌پست گفته‌اند بیم آن می‌رود که توافق نهایی، بدون مشارکت مستقیم اتحادیه اروپا بسته شود؛ موضوعی که به گفته آنان، می‌تواند پیامدهای مهمی برای امنیت قاره اروپا و آینده روابط فراآتلانتیک داشته باشد.

این دیپلمات اروپایی گفته است اروپا خواستار رویکردی منسجم در رایزنی‌هاست و تأکید کرده که برگزاری نشست‌های حضوری میان هیأت‌های اروپایی و آمریکایی برای شفاف‌سازی روند مذاکرات ضروری است.

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرحی ۲۸ ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه ارائه کرده است. براساس این طرح، کی‌یف در مقابل گرفتن تضمین‌های امنیتی، بخشی از خاک خود را به مسکو واگذار می‌کند و محدودیت‌هایی را در زمینه توان نظامی می‌پذیرد.

اتحادیه اروپا و دیگر متحدان اوکراین به طرح آمریکا واکنش منفی نشان داده اند و آن را تحقق خواسته‌های روسیه اعلام کرده اند. کاخ سفید اعلام کرده که طرح ترامپ، بازتاب خواسته‌های هر دو طرف درگیری بوده و منافع طرفین را تضمین می‌کند.