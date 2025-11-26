به گزارش خبرگزاری مهر، «آندری یرماک» رئیس دفتر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهوری اوکراین در مصاحبه با «اکسیوس» گفت: اوکراین در آینده، از پیگیری مسیر عضویت در ناتو دست نخواهد کشید.

یرماک تأکید کرد دولت اوکراین از تکلیف قانونی خود برای عضویت در ناتو عقب نشینی نخواهد کرد.

این مقام اوکراینی، طرح صلح ۲۸ ماده‌ای آمریکا برای صلح در اوکراین را غیرقابل قبول اعلام کرد.

اوکراین بارها بر تمایل خود برای عضویت در ناتو، در سریع‌ترین زمان ممکن تأکید کرده است. کی‌یف در سپتامبر ۲۰۲۲ درخواست عضویت سریع در ناتو را ارائه داد. در ژانویه امسال، زلنسکی گفته بود مجارستان، آلمان، اسلواکی و آمریکا با عضویت اوکراین در ناتو مخالفت کرده‌اند.

نسخه اولیه طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین، تعهد کی‌یف برای عدم پیوستن به ناتو و محدودیت در اندازه ارتش این کشور را نیز شامل می‌شود. رهبران اروپایی با برخی از مفاد طرح صلح واشنگتن مخالفت کرده و خواستار اصلاح آن شده‌اند.