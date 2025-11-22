پرواز پهپاد، فرودگاه هلند را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزیر دفاع هلند از تعلیق حرکت هواپیماها در فرودگاه آیندهوون پس از رصد چند پهپاد خبر داده است.
رویترز به جزئیات بیشتر این خبر هیچ اشارهای نکرده است.
چندی پیش نیز فرودگاه بینالمللی کپنهاگ دانمارک پس از مشاهده چند پهپاد غولپیکر در حریم هوایی این کشور، به طور موقت تعطیل شد.
حرکت هواپیماها در فرودگاه بریمن آلمان نیز ۱۲ آبان ماه بعد از رصد یک پهپاد ناشناس در نزدیکی این فرودگاه متوقف شد.
در هفتههای اخیر، ورود پهپادهای ناشناس به حریم هوایی فرودگاههای مختلف از جمله کپنهاگ و اسلو موجب بسته شدن موقت این فرودگاهها و ایجاد اختلالات گسترده در تردد هوایی اروپا شده است.
مقامهای اروپایی نسبت به فعالیت شبکههای پهپادی پیشرفته و پیامدهای امنیتی گسترده آن هشدار داده و از آغاز بررسیها برای ایجاد یک «دیوار پهپادی» جهت مقابله با این تهدیدات خبر دادهاند.
