به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز، مذاکرات میان لندن و بروکسل برای پیوستن انگلیس به صندوق دفاعی ۱۵۰ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا شکست خورده و اروپا اکنون برنامه تقویت توان دفاعی خود را بدون حضور لندن پیش می‌برد.

بر اساس این گزارش، سفرای اتحادیه اروپا پیشنهاد مالی لندن به ارزش حدود ۲۱۵ میلیون دلار برای حضور در صندوق «اقدام برای امنیت اروپا» را رد کرده‌اند؛ رقمی که فاصله زیادی با هزینه ۲.۱۶ میلیارد دلاری مورد مطالبه اتحادیه اروپا برای عضویت در این سازوکار دارد.

این صندوق، بخش کلیدی طرح بازآرایی دفاعی اروپا محسوب می‌شود و با هدف افزایش بودجه دفاعی و ایجاد امکان خرید مشترک تسلیحات میان کشورهای اروپایی طراحی شده است.

شکست مذاکرات تنها چند روز پس از دیدار خصوصی و «پر تنش» میان «اورزولا فون‌درلاین» رئیس کمیسیون اروپا و «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس در حاشیه نشست گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ اعلام شد. منابع مطلع این گفت‌وگو را سخت توصیف و تأکید کرده اند که تأمین هزینه‌های صندوق اقدام برای امنیت اروپا، یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف بوده است.

روسیه بارها اعلام کرده که تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست و این سیاستمداران غربی هستند که با طرح ادعاهای بی‌اساس درباره «تهدید مسکو»، تلاش می‌کنند افکار عمومی خود را از مشکلات داخلی منحرف کنند.