پرواز پهپادها، فرودگاه برلین را موقتا تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، خبرگزاری آلمان (DPA) اعلام کرد که پروازها در فرودگاه برلین به‌طور موقت به دنبال شناسایی چند پهپاد ناشناس متوقف شده است.

در همین راستا، خبرگزاری بلومبرگ نیز با اعلام این خبر افزود که تعطیلی موقت فرودگاه برلین پس از آن صورت گرفت که چند پهپاد ناشناس بر فراز این فرودگاه مشاهده شد؛ رخدادی که به گزارش منابع خبری، تازه‌ترین مورد از سلسله اختلالات پهپادی در فرودگاه‌های اروپاست.

طبق گزارش پایگاه اینترنتی فرودگاه «براندنبورگ» در برلین، از حدود ساعت ۹ شب به وقت محلی، چندین پرواز ورودی به مقصد این شهر به فرودگاه‌های دیگر آلمان هدایت شدند.

پروازها حدود یک ساعت و بیست دقیقه بعد از سر گرفته شد و مدیریت فرودگاه اعلام کرد فعالیت‌ها تا ساعت یک بامداد ادامه خواهد داشت تا هواپیماهای منحرف‌شده بتوانند به برلین بازگردند.

این حادثه در حالی رخ داد که اوایل ماه جاری، فرودگاه مونیخ نیز برای دومین بار در طول یک هفته، به دلیل مشاهده پهپادها، ناچار به توقف موقت پروازها و لغو یا تغییر مسیر شماری از آنها شد.

در هفته‌های اخیر، ورود پهپادهای ناشناس به حریم هوایی فرودگاه‌های مختلف از جمله کپنهاگ و اسلو موجب بسته شدن موقت این فرودگاه‌ها و ایجاد اختلالات گسترده در تردد هوایی اروپا شده است.

مقام‌های اروپایی نسبت به فعالیت شبکه‌های پهپادی پیشرفته و پیامدهای امنیتی گسترده آن هشدار داده و از آغاز بررسی‌ها برای ایجاد یک «دیوار پهپادی» جهت مقابله با این تهدیدات خبر داده‌اند.