فرودگاه لیتوانی به دلیل نگرانی از پرواز «بالن» تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره قطر گزارش داد که «فرودگاه ویلنیوس» پایتخت لیتوانی چهارشنبه شب در پی احتمال ورود چندین بالن به حریم هوایی آن، پروازهای خود را تعلیق کرد.
الجزیره به جزئیات بیشتر این خبر اشارهای نکرده است.
لیتوانی که عضو ناتو است در ماه اوت اعلام کرد که به دلیل ورود پهپاد به این کشور، یک منطقه پرواز ممنوع در امتداد مرز خود با بلاروس ایجاد کرده است.
در هفتههای اخیر کشورهایی از جمله لهستان، آلمان، رومانی، استونی، بلژیک و دانمارک از مشاهده پهپاد در حریم هوایی خود خبر دادند.
چندی پیش نیز فرودگاه بینالمللی کپنهاگ دانمارک پس از مشاهده چند پهپاد غولپیکر در حریم هوایی این کشور، به طور موقت تعطیل شد.
حرکت هواپیماها در فرودگاه بریمن آلمان نیز ۱۲ آبان ماه بعد از رصد یک پهپاد ناشناس در نزدیکی این فرودگاه متوقف شد.
در هفتههای اخیر، ورود پهپادهای ناشناس به حریم هوایی فرودگاههای مختلف از جمله کپنهاگ و اسلو موجب بسته شدن موقت این فرودگاهها و ایجاد اختلالات گسترده در تردد هوایی اروپا شده است.
مقامهای اروپایی نسبت به فعالیت شبکههای پهپادی پیشرفته و پیامدهای امنیتی گسترده آن هشدار داده و از آغاز بررسیها برای ایجاد یک «دیوار پهپادی» جهت مقابله با این تهدیدات خبر دادهاند.
