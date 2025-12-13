ارائه ۴۰۰ محصول در ۱۲ پاویون تخصصی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی شهیکی در حاشیه افتتاحیه بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار، مهم‌ترین دستاورد نمایشگاه امسال را تغییر رویکرد اجرایی و ارائه محصولات پارک‌های علم و فناوری در قالب پاویون‌های تخصصی عنوان کرد و گفت: در این دوره از نمایشگاه، نوآوری اصلی، ایجاد ۱۲ پاویون تخصصی بود که دبیرخانه هر یک به یک پارک علم و فناوری سپرده شد. این پارک‌ها محصولات شرکت‌های مختلف را ارزیابی و گزینش کردند. بر این اساس، بیش از ۱۶۸۰ محصول فناورانه از ۱۳۲۸ شرکت مستقر در ۴۶ پارک علم و فناوری ثبت‌نام شد که پس از ارزیابی دقیق، ۴۰۰ محصول مورد تأیید قرار گرفت محصولات منتخب در ۱۲ پاویون تخصصی به نمایش درآمده‌اند.

وی اظهار کرد: تغییر سیستم مشارکت پارک‌ها باعث افزایش بهره وری و مشارکت شرکت‌ها شده و نسبت به سال قبل جهش قابل توجه کمی و کیفی را به دنبال داشته است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار کرد: در این پاویون‌ها دستاوردهای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، الکترونیک و فوتونیک، امنیت غذایی، فناوری زیستی و کشاورزی نوین، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، مواد پیشرفته و شیمیایی، محیط زیست و اقتصاد چرخشی، صنایع خلاق، شبکه خدمات تجاری‌سازی، صنایع معدنی، تجهیزات پزشکی و درمان، تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، و فناوری‌های نوین آب ارائه خواهند شد.

شهیکی تأکید کرد: این رویداد نه تنها پلی برای ارتباط صنعت و دانشگاه است، بلکه گامی مؤثر در جهت تجاری‌سازی نوآوری‌های بومی به شمار می‌رود.

وی نمایشگاه را فرصتی بی‌نظیر برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان کشور عنوان کرد و از فعالان حوزه فناوری بخصوص سرمایه گذاران حوزه فناوری و CVC برای بازدید و همکاری با پارک‌ها دعوت کرد.

معاون وزیر علوم در پایان افزود: این دستاوردهای ملموس نمایشی حداقلی از ظرفیت عظیم جریان نوآوری در کشور است و امیدواریم این نمایشگاه، فرصتی برای تعامل بیشتر میان پژوهشگران، صنعتگران و سرمایه‌گذاران فراهم آورد تا به پیشرفت کشور بیانجامد.

به گزارش مهر، بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار تا ۲۵ آذر میزبان علاقه‌مندان، سرمایه‌گذاران و فعالان این عرصه خواهد بود.