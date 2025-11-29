پاک نژاد: ممکن است «شورای عالی انرژی» برگزار شود

محسن پاکنژاد وزیر نفت، در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و نیز نوع تعامل این سازمان با وزارت نفت، اظهار کرد: تأسیس «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» که ظرفیت قانونی برنامه هفتم پیشرفت را دارد، از اقدامات بسیار خوبی بوده که در سال ابتدایی دولت، تقریباً یکی دو ماه بعد از شروع کار دولت، نهایی شد. در همین راستا آقای دکتر سقاب اصفهانی نیز اخیراً معرفی شد که ایشان در این حوزه صاحب مطالعات و پیگیریهایی هستند.؛ آقای رئیسجمهور با استناد به این تجربیات و مطالعات ایشان را منصوب کردند که قطعاً حضورشان به حل معضلاتی که در این زمینه در کشور داریم، کمک خواهد کرد.
«سازمان بهینهسازی مصرف سوخت» جهت همراهی در ذیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» قرار میگیرد
وی افزود: سازمان بهینهسازی مصرف [سوخت] که یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت است، عملاً در همراهی با سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و در ذیل آن قرار میگیرد و از سویی ما در وزارت نفت نیز هر کمکی لازم باشد، در تعامل با این سازمان انجام خواهیم داد.
پاک نژاد ادامه داد: در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با چارت سازمانی ارتباط وزارت نفت با سازمان بهینهسازی، تصریح کرد: این انتظار نادرستی است که بگوییم وزارتخانه نفت ذیل سازمان بهینهسازی قرار میگیرد، زیرا مأموریتهای وزارت نفت فراتر از بهینهسازی است و مأموریت اصلی آن، تولید نفت و گاز خام و فرآورش و نیز توزیع و فروش و صادرات آنها است؛ از طرفی باید گفت بهینهسازی نیز یکی از شعب و شاخههای وظایفی بوده که [در وزارت نفت] دنبال میشده و اکنون با تأسیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، ذیل این سازمان فعالیت خواهد کرد.
وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با اینکه برای تعامل بهتر بخشهای مختلف انرژی کشور، احتمال داد «شورای عالی انرژی» در آینده تشکیل شود.
شایان ذکر است، در ۱۴۰۴.۰۸.۲۱ با صدور حکمی از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان و به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جز (۲) بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد.
