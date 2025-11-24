  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

توزیع ۱۳ هزار پوستر فاطمی در مدارس کبودرآهنگ

همدان-رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کبودرآهنگ از توزیع ۱۳ هزار پوستر با محتوای سیره حضرت زهرا(س) در مدارس این شهرستان طی ایام فاطمیه خبر داد.

حجت‌الاسلام شاهعلی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، افزود: این پوسترها به صورت روزنامه دیواری در سطح مدارس شهرستان توزیع شده و به قید قرعه به پنج نفر از شرکت‌کنندگان، امکان تشرف به مشهد مقدس اهدا خواهد شد.

وی در ادامه به دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده برای ایام فاطمیه اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری یادواره شهدای گمنام در روستای اورقین و دیگر روستاهای شهرستان که با هفته بسیج همزمان شده، از دیگر برنامه‌های در دست اجراست.

رستمی از تشییع پیکر مطهر شهدا، برگزاری مراسم عزاداری در مدارس، تشکیل هیئت‌های دانش‌آموزی و اعزام ۵۰ روحانی مبلغ به روستاها و شهرهای منطقه به عنوان دیگر برنامه‌های این ایام نام برد.

وی همچنین از توزیع ۶ هزار پرس غذای نذری میان عزاداران و اقشار کم‌بضاعت و برپایی ایستگاه‌های صلواتی در نقاط مختلف شهر خبر داد.

دعوت از سخنرانان و مداحان ملی و استانی برای اجرای برنامه در مساجد و حسینیه‌ها، برگزاری مجالس روضه‌خوانی و بیان سیره فاطمی ویژه بانوان، و اجرای مراسم پرده‌خوانی برای دانش‌آموزان و جوانان توسط ۴۰ مبلغ دینی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ایام فاطمیه در شهرستان کبودرآهنگ است.

