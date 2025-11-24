توزیع ۱۳ هزار پوستر فاطمی در مدارس کبودرآهنگ

حجت‌الاسلام شاهعلی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، افزود: این پوسترها به صورت روزنامه دیواری در سطح مدارس شهرستان توزیع شده و به قید قرعه به پنج نفر از شرکت‌کنندگان، امکان تشرف به مشهد مقدس اهدا خواهد شد.

وی در ادامه به دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده برای ایام فاطمیه اشاره کرد و یادآور شد: برگزاری یادواره شهدای گمنام در روستای اورقین و دیگر روستاهای شهرستان که با هفته بسیج همزمان شده، از دیگر برنامه‌های در دست اجراست.

رستمی از تشییع پیکر مطهر شهدا، برگزاری مراسم عزاداری در مدارس، تشکیل هیئت‌های دانش‌آموزی و اعزام ۵۰ روحانی مبلغ به روستاها و شهرهای منطقه به عنوان دیگر برنامه‌های این ایام نام برد.

وی همچنین از توزیع ۶ هزار پرس غذای نذری میان عزاداران و اقشار کم‌بضاعت و برپایی ایستگاه‌های صلواتی در نقاط مختلف شهر خبر داد.

دعوت از سخنرانان و مداحان ملی و استانی برای اجرای برنامه در مساجد و حسینیه‌ها، برگزاری مجالس روضه‌خوانی و بیان سیره فاطمی ویژه بانوان، و اجرای مراسم پرده‌خوانی برای دانش‌آموزان و جوانان توسط ۴۰ مبلغ دینی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ایام فاطمیه در شهرستان کبودرآهنگ است.